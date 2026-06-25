Güçlü dolar altını baskılıyor: Altın yedi ayın en düşük seviyesinde

Altın fiyatları, perşembe günü gerilemesini sürdürerek önceki gün kaydedilen yedi aydan uzun sürenin en düşük seviyelerine yakın işlem gördü.

Güçlü dolar altını baskılıyor

Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle doların güçlü seyrini koruması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Spot altın yüzde 0,4 değer kaybederek ons başına 3.985,89 dolara geriledi. Değerli metal, çarşamba günü Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etmişti. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,2 düşüşle 4.001,60 dolara indi.

Külçe altın, doların güç kazanması ve Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentilerin etkisiyle çarşamba günü sert değer kaybederek Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4.000 dolar/ons eşiğinin altına geriledi.

Piyasalar Fed’den üç faiz artırımı bekliyor

CME FedWatch verileri, yatırımcıların bu yıl Fed’den üç faiz artırımı beklediğini ve eylül toplantısında faizlerin yükseltilme ihtimalini yüzde 67 seviyesinde gördüğünü ortaya koyuyor.

Dolar 13 ayın en yüksek seviyesini gördü

ABD doları, çarşamba günü üst üste üçüncü işlem seansında da değer kazanarak son 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Doların güçlenmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altının maliyetini artırdı.

Bessent'ten Fed mesajı: İran'ın enflasyon etkisine açık olun

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın geleceğe yönelik faiz yönlendirmesini azaltma planını olumlu karşıladığını belirtti. Bessent ayrıca, Fed yetkililerinin İran’daki çatışmaların enflasyon üzerindeki olası etkilerini değerlendirirken tüm senaryolara açık yaklaşması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan yetkililer, Lübnan ile İsrail’in, İsrail güçlerinin Hizbullah ile çatışmalar sırasında ele geçirdiği Lübnan topraklarının bir bölümünün Lübnan ordusuna devredilmesini öngören ABD destekli bir teklifi görüştüğünü bildirdi. Söz konusu adımın, işgal altındaki bölgelerde Lübnan’ın egemenliğini yeniden güçlendirebilecek bir gelişme olabileceği ifade ediliyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,2 düşüşle 57,33 dolara, platin yüzde 0,2 kayıpla 1.575,85 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,3 artışla 1.170,25 dolara yükseldi.