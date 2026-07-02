Gümüşte sert sıçrama: Haziranda altın ve gümüş ithalatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, haziran ayında altın ithalatı bir önceki aya göre yüzde 46,7 artışla 7.147 kilogram, gümüş ithalatı ise yüzde 178,2 artışla 18.602 kilogram oldu.

2025 yılı haziran ayında altın ithalatı 9.334 kilogram, gümüş ithalatı 8.335 kilogram olarak gerçekleşmişti.

Yıllık bazda altın ithalatı yüzde 23,4 azaldı, gümüş ithalatı yüzde 123,2 arttı.

Ocak-Haziran döneminde ise toplam altın ithalatı 43.682 kilogram oldu. 2025 yılının aynı döneminde bu rakam 67.750 kilogram düzeyindeydi.

Aynı dönemde gümüş ithalatı 809.260 kilogram olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 253.490 kilogram düzeyindeydi.