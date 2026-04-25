Güvenli liman sarsıldı: Altın 5 haftanın ardından geriledi

Altın fiyatları savaşta ateşkes seyriyle yakından izlenirken, Hürmüz belirsizliğiyle enflasyon endişeleri ve faiz artışı beklentileriyle de oynaklık sergiliyor. Haftanın son işlem gününde ons altında yükseliş izlenirken, tüm endişelerin etkisiyle “güvenli liman” 5 hafta sonra ilk düşüşünü gerçekleştirdi.

Spot altın, yüzde 0,34 artışla ons başına 4 bin 709,16 dolara yükseldi. Gün içinde yüzde 1’in üzerinde artış kaydeden altın, buna rağmen haftalık bazda yüzde 2,5 değer kaybetti.

Gram altında haftalık kayıp yüzde 2’yi aştı

Gram altın fiyatları da haftayı yüzde 0,53 artışla 6 bin 815 liradan tamamladı. Haftalık bazda kayıp yüzde 2,17 olarak kaydedildi.

Altın fiyatları mart ayı boyunca düşüş eğilimi gösterdi. ABD-İran savaşının doları güçlendirmesi ve enflasyon beklentilerini artırması, güvenli liman talebini baskıladı.

Hürmüz Boğazı düğümü piyasalarda da çözülemiyor

Son dönemde çatışmaların şiddetinde azalma görülse de enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması piyasalardaki belirsizliği artırıyor. Yatırımcılar, somut gelişmelerin sınırlı olması nedeniyle büyük ölçüde siyasi açıklamalara odaklanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları, bir yandan barış umutlarını canlı tutarken diğer yandan yeni saldırı tehditleriyle piyasalarda dalgalanmaya yol açıyor. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin de üç hafta daha uzatıldığı bildirildi.

Petrol ve faiz, altında baskı yaratıyor

Petrol fiyatları haftanın son gününde gerilese de hafta genelinde ABD-İran görüşmelerinin gerçekleşmemesi ve İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü vurgulamasıyla yükseliş kaydetti.

Yüksek petrol fiyatları, enflasyonu artırarak faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendiriyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Dolar da güçleniyor

ABD’nin 10 yıllık tahvil getirileri haftalık bazda yüzde 1,5 artış gösterirken, dolar endeksi son üç haftanın ilk haftalık yükselişini kaydetti. Güçlenen dolar, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor.