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Güvenli liman talebi altını destekleyecek

ING emtia stratejistleri, altının devam eden belirsizlik ortamında güvenli liman talebiyle destekleneceğini savundular.

Haber Merkezi
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Güvenli liman talebi altını destekleyecek
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ABD Başkanı Trump'ın Tahran'ın boşaltılması çağrısının güvenli liman alımlarını tetiklemesiyle değerli metalin fiyatlarının yeniden yükseldiğini ifade eden stratejistler, fiyatların pazartesi günü yüzde 1'den fazla düştükten sonra bugün erken Asya işlemlerinde 3.400 dolar/ons civarında seyrettiğini işaret ettiler.

Stratejistlere göre altın fiyatları geçen hafta Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar nedeniyle neredeyse yüzde 4 değer kazandı. Altın piyasalarının muhtemelen Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklere odaklanmaya devam edeceğini de öngörüyorlar.

Spot altın 3.385,84 dolar/ons seviyesinde yatay seyrediyor.

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