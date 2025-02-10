Güvenli liman talebinin güçlenmesi ons altını yukarı taşıyor

Bugün 2.907,02 doları gören ons altın, cuma gününe göre yüzde 1,6 artışla 2906,57 dolardan işlem görürken, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle fiyatı rekor seviyelere çıktı.

ActivTrades'ten Ricardo Evangelista'ya göre, yeni ABD yönetiminin korumacı politikalarının küresel ekonomik büyüme beklentilerine olası etkisi ve bunun ABD iç fiyatları üzerindeki enflasyonist etkisi konusundaki endişeler arttıkça altına olan güvenli liman talebi de artıyor.

Evangelista, riskten kaçış hissiyatının, Trump'ın hafta sonu açıkladığı çelik ve alüminyuma yönelik yeni vergilerin yanı sıra, diğer ülkelerin ABD ihracatına uyguladığı tarifeleri eşleştirme tehditlerini yinelemesiyle güçlendiğini ifade etti ve “Bu arka plan karşısında, altın riski yukarı yönlü olmaya devam ediyor ve yakın vadede daha fazla fiyat artışı mümkün” diye konuştu.

Ons altın geçtiğimiz pazartesi gününe göre yüzde 3,75, yıl başına göre de yüzde 10,77 yükseldi.