Güvenli limana talep arttı: Trump’ın İran açıklaması altını yukarı taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la kapsamlı bir anlaşma yönünde ilerleme sağlandığını belirterek Hürmüz Boğazı'nda gemilere eşlik etme operasyonuna kısa süreli ara vereceğini açıklaması, piyasalarda jeopolitik risk priminin azalmasına katkı sağladı. Petrol fiyatları hızla gerilerken; altın fiyatlarında yükseliş yüzde 4'e yaklaştı.

Ons altın şu sıralarda yüzde 3,50 artışla 4.715 dolardan işlem görüyor. Gram altın da aynı oranda artışla 6.857 TL seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde spot altın için 4.641-4.655 dolar aralığı dar bir direnç bölgesi olarak öne çıkarken, bu aralığın aşılması halinde fiyatın 4.678-4.699 dolar bandına yönelmesi bekleniyor. Destek seviyesi 4.619 dolar olarak izlenirken, bu seviyenin altına inilmesi durumunda 4.582-4.601 dolar aralığına geri çekilme gündeme gelebilir.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altının petrol fiyatlarındaki geri çekilmeden destek bulduğunu belirterek, ABD'nin İran'la kırılgan ateşkesin haftanın başındaki çatışmalara rağmen sürdüğünü teyit etmesinin jeopolitik risk primini azalttığını söyledi.

Bölgede tansiyon yüksek

ABD, aktif bir savaşa dönüş ihtimalini düşük görse de, Hürmüz Boğazı’nda gemilerin karıştığı çatışmaların ardından bir yük gemisinin kimliği belirsiz bir cisimle vurulduğuna ilişkin haberler, bölgedeki gerilimin sürdüğünü gösteriyor.