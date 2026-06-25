Güvenli limanda rüzgar tersine mi döndü? Altın için yeni 'koruma' stratejisi

Son dönemde özellikle ons altın tarafında yaşanan negatif ayrışma, yatırımcıların geleneksel güvenli liman algısını sorgulattı. Savaş gibi jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde beklenen güçlü yükselişi sergileyemeyen altın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin duruşu ve yurt dışı piyasalarda teknoloji hisselerine olan yoğun talep nedeniyle baskı altında kaldı. Mevcut piyasa koşullarında, altının bir yatırım sepetinin ana taşıyıcısı olmasından ziyade, risklere karşı bir ‘sigorta’ veya ‘koruyucu bileşen’ olarak konumlandırılması gerektiği vurgulandı.

Altın fonlarında ilgi neden azaldı?

Onur Duygu’ya göre, son dönemde özellikle ons altın tarafında beklentilerin altında kalan bir seyir izlendi ve altın fiyatları 4.100 dolar seviyesinin altına sarkarak negatif ayrıştı. Savaş dönemlerinde altının daha fazla ön plana çıkması beklenirken, haber akışının ve Fed’in şahin tonunun baskısı hissedildi. Duygu, özellikle yurt dışı tarafta teknoloji ETF’lerine olan yoğun ilginin altından rol çaldığını ve bu durumun altın fonlarına para girişini sınırlandırdığını ifade etti.

Portföy yönetiminde yeni dengeler: Teknoloji ve likit varlıklar

Yatırımcıların getiri peşinde koştuğu bu dönemde momentumun piyasaları domine ettiğini belirten Duygu, paranın daha çok teknoloji hisselerine ve yerli tarafta para piyasası fonlarına kaydığını söyledi. Mevduat faizlerinin %42-43 bandında olduğu bir ortamda, para piyasası fonlarının %40 ile %49 arasında getiri sunması yatırımcıyı bu alanda beklemeye teşvik etti. Duygu, altının 3.800-4.800 bandında hareket edebileceğini öngörerek, portföylerde mutlaka bulunması gerektiğini ancak bunun bir ‘koruyucu’ olarak düşünülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yapay zeka teması: Gümüş ve bakır ön plandaydı

Gelecek dönem stratejileri için enflasyondaki düşüşle birlikte faiz indirimi beklentilerinin önem kazanacağını ifade eden Onur Duygu, yerli hisse senetleri ve tahvil ağırlıklı fonların öne çıkabileceğini belirtti. Özellikle yapay zeka teknolojilerinin hammaddesi konumunda olan gümüş ve bakır gibi emtia konusunda daha pozitif bir duruş sergileyen Duygu, yatırımcıların zamanlama yapmak istememeleri durumunda çoklu varlık veya değişken fonlara yönelmesini önerdi.

SPK düzenlemesi ve ‘sarı kart’ uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) fonlara yönelik yeni düzenleme hazırlıklarını da değerlendiren Duygu, bu adımın piyasanın adil ve şeffaf işlemesi için bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Özellikle MSCI gibi kuruluşlardan gelen ‘sarı kartların’ temelinde, fonların kendi grubundaki hisselere yoğunlaşması ve ‘endeks mühendisliği’ ile bazı hisse fiyatlarının yapay şekilde yükseltilmesi yattı. Yeni düzenleme ile bu tarz yoğunlaşmaların azaltılması ve borsanın yatırım cazibesini yeniden kazanması hedeflendi. Duygu, daha adil ve genele yaygın bir yükseliş için bu adımların kritik olduğunu ifade etti.