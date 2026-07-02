Hazine, altın tahvili ve kira sertifikası ihracına çıkıyor

Hazine bugün altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine’den yapılan açıklamaya göre, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik 03 Temmuz 2026 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.