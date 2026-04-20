Hindistan'da altın festivalini rekor fiyatlar vurdu!

Hindistan'ın en önemli altın alım festivallerinden biri olan Akshaya Tritiya'da talep, rekor fiyatların kuyumcu alımlarını kısıtlamasıyla zayıf seyretti. Yatırım talebindeki sınırlı artış bu etkiyi dengeleyemedi.

Pune merkezli kuyumcu PN Gadgil and Sons'un genel müdürü Amit Modak, fiyatlardaki sert yükselişin kuyumcu talebini baskıladığını belirtti. Modak, tüketicilerin geri çekilmesiyle hacim bazında alımların düştüğünü, ancak yüksek fiyatlar nedeniyle değer bazında harcamanın arttığını ifade etti.

Talep normalin altında

Hindistan'da altın vadeli işlemleri (MAUc1) cuma günü 10 gram için 154.609 rupi (1,670 dolar) seviyesinde kapandı. Bu rakam, geçen yılki Akshaya Tritiya festivaline kıyasla yaklaşık %63 daha yüksek seviyede bulunuyor.

Spot altın fiyatı 29 Ocak'ta ons başına 5.594.82 dolar ile rekor kırdı ve şu an yaklaşık 4.861 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Hindistan Külçe ve Kuyumcular Birliği Ulusal Sekreteri Surendra Mehta, güney eyaletlerinin bir bölümü dışında ülke genelinde talebin normalin altında kaldığını söyledi. Kuyumcular alıcıları çekmek için işçilik ücretlerinde indirime giderken perakende alıcılar daha kolay nakde çevrilebilen altın sikkelere yöneldi.

Yatırım talebi 2013’ten bu yana zirvede

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Hindistan'ın kuyumcu talebi 2025'te bir önceki yıla göre %24 geriledi. Yatırım talebi ise %17 artarak 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Özel bir bankada çalışan Mumbailı bir külçe satıcısı, alım alışkanlıklarının değiştiğini ve fiyata duyarlı tüketicilerin artık yalnızca festivallerde değil, fiyatların gerilediği her dönemde satın aldığını belirtti.

Hindistan, cuma günü altın ve gümüş ithalatına yetkili bankaların listesini açıkladı. Bu adım, listenin yayımlanmasındaki gecikme nedeniyle ithalatı durdurmak zorunda kalan bankalar için rahatlama sağladı.