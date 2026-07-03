Hong Kong altın takas ve saklama sistemini haftaya başlatıyor
Hong Kong, küresel altın piyasasında fiyat belirleyici rolünü güçlendirmek amacıyla yeni altın takas ve saklama sistemini gelecek hafta devreye alırken, bu adımın Londra piyasasında kısa vadeli dalgalanma yaratabileceği belirtiliyor.
Hong Kong, uluslararası altın fiyat belirleyicisi olma hedefi doğrultusunda beklenen altın takas ve saklama sistemini gelecek hafta devreye alıyor.
Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, yetkililer sistem üzerinden ilk işlemin salı günü gerçekleştirilmesini hedefliyor.
Sektör temsilcileri, sistemin hayata geçirilmesi beklentisiyle Londra, ABD ve Avrupa piyasalarından yüklü miktarda altının Asya pazarına kaydırıldığını belirtiyor.
Kaynaklar, bu gelişmenin piyasaların yeniden dengelenmesi sürecinde Londra altın piyasasında kısa vadeli volatiliteye neden olabileceğini ifade ediyor.