HSBC altın beklentisini aşağı çekti

HSBC, yayımladığı emtia raporunda ABD dolarındaki güçlenme beklentisi ve yüksek faiz ortamının değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 6,3 düşürdü.

Banka, daha önce açıkladığı tahmini revize ederek 2026 yılı için ortalama ons altın fiyatı beklentisini 4.560 dolara çekti.

HSBC'nin Baş Kıymetli Metaller Analisti James Steel, yılın başından bu yana altın fiyatlarındaki düşüşün beklenenden daha sert gerçekleştiğini belirtti.

Raporda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikası ve HSBC'nin doların küresel piyasalarda güçlenmeye devam edeceği beklentisinin, altın tahminlerinde aşağı yönlü revizyona neden olduğu ifade edildi.

Geniş bantta dalgalanma bekleniyor

Rapora göre HSBC, 2026 yılının geri kalanında ons altının 3.800-4.700 dolar aralığında işlem görmesini bekliyor.

Banka, yıl sonu itibarıyla ons altın fiyatının 4.750 dolar seviyesinde dengeleneceğini öngördü.

2027 tahmini de aşağı çekildi

HSBC, 2027 yılı ortalama ons altın fiyatı tahminini 5.000 dolardan 4.925 dolara indirdi.

Buna karşın banka, uzun vadeli görünümünü koruyarak 2028 yılı için 5.200 dolar, 2029 yılı için ise 5.300 dolar ons altın tahminini değiştirmedi.