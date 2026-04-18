Hürmüz açıldı, altın ve gümüşte sert yükseliş: Fiyatlar bir ayın zirvesini gördü

Altın fiyatları, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmasının ardından bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Altın ve gümüş uçuşa geçti

Spot altın yüzde 1,7’ye kadar yükselerek ons başına 4 bin 889 dolar seviyesini gördü. Bu seviye 17 Mart’tan bu yana en yüksek nokta olarak kayıtlara geçti. Gümüş fiyatları da yüzde 5’in üzerinde artışla 83 dolara çıkarak son beş haftanın zirvesine çıktı.

Altın savaş sonrası yaşadığı kayıpların yarısından fazlasını telafi etti

Bu yükselişle birlikte altın, Ortadoğu’da yaklaşık altı hafta önce başlayan savaş sonrası yaşadığı kayıpların yarısından fazlasını telafi etti. Küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kapanması, enerji fiyatlarında sert yükselişe yol açarak dünya genelinde enflasyon endişelerini kröüklemişti.

Faiz ve dolar baskısı altını sınırlamıştı

Faiz getirisi bulunmayan altın, düşük faiz ortamlarında destek bulsa da, enflasyonun yüksek seyretmesi faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirerek bu avantajı sınırlıyor. Güvenli liman niteliğine rağmen altın, savaşın başlangıcından bu yana güçlü dolar ve yüksek faiz beklentilerinin etkisiyle yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmişti.

“Boğazın açılması altın için pozitif”

Cnbc-E'de yer alan habere göre Zaner Metals Başkan Yardımcısı ve kıdemli metal stratejisti Peter Grant, Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Boğazın yeniden açılması kritik bir gelişme. Petrol fiyatları üzerindeki baskının artmasıyla enflasyon kaygılarının azalması ve faiz indirim beklentilerinin yeniden canlanması bekleniyor. Bu da altın için olumlu” dedi.

Altın için kısa vadede 5 bin dolar tahmini

Grant, kısa vadede altının yeniden 5.000 dolar seviyesine yaklaşabileceğini öngörürken, analistler de benzer şekilde yukarı yönlü bir toparlanmaya işaret ediyor.

"Barış sinyalleri fiyatlarda yukarı yönlü ivme yaratacak"

MKS PAMP SA Metal Stratejisi Başkanı Nicky Shiels ise altının savaşın başlangıcından bu yana petrol ve dolarla ters, riskli varlıklarla ise pozitif korelasyon içinde hareket ettiğini belirterek, “Barışa yönelik her haber akışı fiyatlarda yukarı yönlü ivme yaratacaktır” dedi.

Goldman Sachs'tan yıl sonu için 5 bin 400 dolar öngörüsü

Goldman Sachs, yıl sonu için altın fiyatı tahminini ons başına 5 bin 400 dolar olarak yineledi. Altın, yıl başından bu yana savaş kaynaklı dalgalanmalara rağmen yüzde 10 yükseliş kaydetti.