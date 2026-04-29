Hürmüz gerilimi altında altın yatay seyirde! İki günlük düşüşün ardından...

Altın, iki günlük düşüşün ardından yatay görünüm seyretti.

Yatırımcıların gözü ABD ile İran arasındaki görüşmelere çevrilmişken, Hürmüz Boğazı’nın süresiz kapalı olması enflasyon risklerini tetikliyor.

Külçe altın, önceki iki işlem gününde yüzde 2,4 gerileyerek yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesine indikten sonra ons başına 4.590 dolar civarında dengelendi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iki aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik müzakereler devam ederken, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasının kaldırılmasını istediğini açıkladı. Söz konusu çatışma küresel enerji arzında ciddi aksamalara yol açarken, CNN’in aktardığına göre Pakistan’daki arabulucular, İran’ın önümüzdeki günlerde güncellenmiş bir teklif sunmasını bekliyor.

Yatırımcılar önümüzdeki günlerde ABD, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Kanada’daki faiz kararlarını izliyor. Salı günü Japonya Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,75 seviyesinde sabit bırakırken, bölünmüş oy dağılımı haziran ayında faiz artışı ihtimalinin arttığına işaret etti.

Gözler Fed'in faiz kararında

Bloomberg Economics’e göre, ABD Merkez Bankası’nın Çarşamba günü sona erecek toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor. Yatırımcılar ayrıca Jerome Powell’ın başkanlık görev süresi sona erdikten sonra yönetim kurulunda kalıp kalmayacağını da takip ediyor.

Savaştan bu yana altın yüzde 13 düştü

Enerji arzında yaşanan şok, enflasyon risklerini artırarak merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutma ya da artırma olasılığını güçlendiriyor. Bu tablo, faiz getirisi olmayan altın açısından olumsuz bir zemin oluşturuyor. Yükselen tahvil getirileri de altın tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Şubat ayı sonunda başlayan savaştan bu yana değerli metal yaklaşık yüzde 13 gerilerken, ham petrol fiyatları ise keskin bir yükseliş kaydetti.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot altın, Singapur saatiyle 07:38 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.589,04 dolara geriledi. Gümüş yüzde 0,1 artışla 73,13 dolara yükselirken, platin ve paladyum yatay seyretti. ABD dolarının göstergesi olan Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise sabit kaldı.