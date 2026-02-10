İki günlük yükseliş sona erdi: Altın ve gümüş geriledi

Altın ve gümüş, iki günlük yükselişin ardından Salı günü geriledi.

Doların bir haftadan uzun süren düşük seviyelerden toparlanması ve yatırımcıların bu hafta açıklanacak kritik ABD istihdam ve enflasyon verilerini beklemesi fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Spot altın yüzde 1 düşüşle 5.016,56 dolara geriledi. Altın, doların bir haftadan uzun süren zayıflamasıyla Pazartesi günü yüzde 2 yükselmişti. Altın 29 Ocak’ta ons başına 5.594,82 dolarla rekor seviyeyi görmüştü.

Gümüş de düşüşte

Spot gümüş, önceki seansta yaklaşık yüzde 7 yükseldikten sonra yüzce 2,5 düşerek ons başına 81,31 dolara geriledi. Gümüş 29 Ocak’ta 121,64 dolarla tüm zamanların zirvesine çıkmıştı.

ABD dolar endeksi, önceki seansta görülen bir haftayı aşkın dip seviyeden yüzde 0,2 yükseldi. Bu durum, dolar cinsinden fiyatlanan metalleri yurtdışı alıcılar için daha pahalı hale getirdi.

Yen de güçlendi

Hisse senedi endeksleri Pazartesi günü yükseldi. ABD teknoloji hisseleri, yatırımcıların geçen hafta sert düşen piyasalarda fırsat aramasıyla Wall Street’i yukarı taşıdı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin seçim zaferinin ardından yen de güçlendi.

Gözler istihdam verilerinde

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, ABD’de istihdam artışlarının önümüzdeki aylarda işgücü büyümesindeki yavaşlama ve verimlilikteki artış nedeniyle daha düşük olabileceğini söyledi. Bu değerlendirme, Fed içinde süren tartışmaların da bir parçası ve merkez bankasının gelecekteki politika kararlarını şekillendirebilir.

Fed faiz indirecek mi?

Yatırımcılar 2026’da en az iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor; ilk indirimin haziran ayında gelmesi öngörülüyor.

Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha iyi performans gösteriyor.

Tarım dışı istihdam raporu ve enflasyon verileri bekleniyor

Piyasalar, Fed’in para politikası patikasına dair ipuçları için çarşamba günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporunu ve cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot platin yüzde 1,6 düşüşle ons başına 2.088,71 dolara, paladyum ise yüzde 1,7 kayıpla 1.710,68 dolara geriledi.