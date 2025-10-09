İmitasyon altın furyası büyüdü, dolandırıcılık vakaları patladı! O ilde valilik sahte altın satışını yasakladı

Son dönemde altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, imitasyon altın takıların piyasada hızla yayılmasına neden oldu.

Gerçeği ile neredeyse ayırt edilemeyen imitasyon altın takılar, piyasada hızla yaygınlaşmaya başladı. Dolandırıcılık vakalarının artmasına neden olan bu ürünler, yeni evlenen çiftleri de mağdur ediyor.

Gerçeğinden ayırt etmek zor

Kapalıçarşı, Eminönü ve Mısır Çarşısı’ndaki tezgâhlarda, “gerçeğinden ayırt edilemeyen” kalitede ürünler satılıyor. “Adana burması”ndan “Trabzon seti”ne, “beşibiryerde”den “çeyrek altın”a kadar her çeşit takının bire bir kopyası üretiliyor. Üstelik bazı ürünlerin üzerinde Darphane baskısı dahi bulunuyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sektör temsilcileri, düğün takılarında eskiden 20 çeyrek altın içinde 1-2 tane imitasyon çıkarken, günümüzde bu sayının 3-4’e yükseldiğini belirtiyor. Bu altınlar ayrıca dolandırıcılık vakalarında da sıkça kullanılıyor.

Kuyumculardan çağrı: İmitasyon altın üretimi ve satışı yasaklansın

Türkiye’nin birçok şehrinde kuyumcular bu durumdan oldukça rahatsız. Ticaret Bakanlığı’na son aylarda gönderilen dilekçelerde, imitasyon altın üretimi ve satışının tamamen yasaklanması istendi.

"Durum çok ciddi"

İstanbul Kapalıçarşı’da kuyumculuk yapan Muhammed Ersöz, “Vatandaş imitasyon altını eğlencelik bir aksesuar zannediyor ama durum çok daha ciddi. Bu ürünler artık dolandırıcılıkta kullanılıyor. Gerçek altınla bire bir aynı göründüğü için hem vatandaş, hem sektör zarar görüyor” dedi.

"20 çeyrekten dördü sahte çıkıyor"

Bir başka kuyumcu Kapalıçarşı esnafı Ali Rıza Erdemir ise, “Eskiden imitasyon ürünler hemen anlaşılırdı. Şimdi o kadar kaliteli üretiyorlar ki, ayar suyuna batırmadan fark edilmiyor. Evlenen çiftler, düğünden sonra takılan altınları bozdurmak için bize geliyor. 20 çeyrekten dördü sahte çıkıyor. İnsanlar kimi zaman kendi akrabasına bile güvenemiyor. Hatta geçen ay bir çift, sahte çeyrek altını kimin taktığını tespit edip akrabasına dava açtı. Gerçekten trajikomik bir tablo” ifadelerini kullandı.

Kütahya'da satış yasağı

Kuyumcu sektörü, Kütahya’da alınan satış yasağının Türkiye genelinde uygulanmasını, yasak mümkün değilse bile ürünler üzerine “imitasyondur” baskısı yapılmasını istiyor.

Kütahya’da imitasyon altınların dolandırıcılık amaçlı kullanılması sebebiyle kuyumculardan ve vatandaşlardan gelen şikâyetlerin artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. İmitasyon olarak satılan çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altınlar ile imitasyon ve ayarı düşük bilezikler kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışıldığı şikâyetleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü rapor hazırladı.

Kütahya Valiliği de bu rapor doğrultusunda il genelinde “demo, imitasyon ya da gerçek değeri belirtilmeyen ürünlerin satışını yasakladı”. Valiliğin aldığı karar, imitasyon altın satışı yapılan iş yerlerine tebliğ edilirken, karara uymayan işletmelere 2.953 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.