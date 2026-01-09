İngiliz devinden altında kritik fiyat tahmini!

HSBC, süregelen jeopolitik riskler, yüksek kamu borcu yükü ve yatırımcıların güvenli varlık talebi nedeniyle altın fiyatlarının 2026 ilk yarısında ons başına 5.000 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Ancak banka, bu güçlü yükselişin nihayetinde bir düzeltmeye yol açma riskine dikkat çekerek, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini 4.600 dolardan 4.587 dolara hafifçe düşürdü.

HSBC, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi veya Fed'in faiz indirim döngüsünü durdurması durumunda altının güçlü rallisinin zorlanabileceği uyarısında bulundu.

Banka, 2026 için 3.950 dolar ile 5.050 dolar arasında geniş bir işlem aralığı öngörüyor.

Buna karşın HSBC, yapısal güçlere işaret ederek orta ve uzun vadeli altın görünümünü yükseltti. Banka, ortalama 2027 fiyat tahminini 3.950 dolardan 4.625 dolara, 2028 tahminini ise 3.630 dolardan 4.700 dolara çıkardı. Ayrıca 2029 için yeni bir ortalama tahmin olarak 4.775 dolar açıkladı.