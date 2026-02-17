İngiliz devine göre 2026’da altın fiyatlarında “oynaklık” yüksek olacak

CNBC’ye konuşan Steel, ABD 10 yıllık tahvil faizinin kısa sürede yüzde 4,30’dan yüzde 4,00 seviyesine gerilemesine rağmen altının güçlü tepki vermemesine dikkat çekti. Geçmişte reel faiz ile altın arasında güçlü bir ters korelasyon bulunduğunu hatırlatan Steel, bu ilişkinin 2022’den sonra zayıfladığını belirtti. Artan jeopolitik riskler, bireysel yatırımcı ilgisi ve merkez bankası alımlarının fiyat dinamiklerini değiştirdiğini ifade etti.

Steel, Fed’in bağımsızlığına yönelik herhangi bir tehdidin altın fiyatlarını yukarı iteceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed bilançosunun küçültülmesini savunan Kevin Warsh’ı aday göstermesinin de piyasada yakından izlendiğini kaydetti.

“Dolar rezerv statüsünü koruyacak”

Doların rezerv para statüsünü koruyacağını düşündüklerini belirten Steel, buna karşın merkez bankalarının dolar varlıklarını azaltmak için altına yöneldiğini söyledi. 2022’den bu yana merkez bankası alımlarının önceki 10 yıl ortalamasının iki ila üç katına çıktığını dile getirdi.

Altının enflasyona göre düzeltilmiş tarihi zirvelerini aştığını hatırlatan Steel, ocak ayındaki “parabolik” yükselişin ardından dalgalanmanın artmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi. "“Güvenli liman olması, volatil olmayacağı anlamına gelmez" diyen Steel, yatırımcıları sert fiyat hareketlerine karşı uyardı.

Altın, Asya'daki zayıf işlemlerle 5 bin doların altına indi

Küresel piyasalarda altın fiyatları, Ay Yeni Yılı tatilleri nedeniyle Asya’da işlemlerin zayıf seyretmesi ve doların güç kazanmasıyla 5.000 dolar seviyesinin altına geriledi.

Dün yüzde 1 civarında geriSpot altın bu sabah yüzde 1,4'e varan düşüşle 4.923,44 dolara kadar gerilemenin ardından, şu sıralarda yüzde 0,8 kayıpla 4953,53 dolarda.

Çin ana karası, Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması işlem hacmini sınırladı. ABD piyasaları da dün Başkanlar Günü nedeniyle kapalıydı.

Yükseliş trendinin sürmesi bekleniyor

Küresel finans kuruluşları, son dönemdeki dalgalanmalara rağmen altın fiyatlarında orta ve uzun vadede yükseliş trendinin süreceğini öngörüyor. BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG ve Goldman Sachs Group Inc. gibi büyük bankalar, altının istikrarlı yükselişini destekleyen temel dinamiklerin varlığını koruduğuna dikkat çekiyor.

Analistlere göre artan jeopolitik gerilimler, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin soru işaretleri ve yatırımcıların para birimleri ile devlet tahvillerinden uzaklaşarak alternatif varlıklara yönelmesi altına olan talebi canlı tutuyor.

Altın güvenli liman özelliğini koruyor

Jefferies analistleri de enflasyon baskısı ve doların değer kaybı riskini altın için iki ana makro destek unsuru olarak öne çıkarıyor. Fahad Tariq’in de aralarında bulunduğu analistler, 2026 yılı için ons altın fiyat tahminini 4.200 dolardan 5.000 dolara yükseltti.

Uzmanlara göre altın, yatırımcılar ve merkez bankaları açısından güvenli liman özelliğini koruyor. Özellikle enflasyonist risklere ve rezerv para birimlerine yönelik güven tartışmalarına karşı altının portföylerdeki ağırlığının artabileceği değerlendiriliyor.