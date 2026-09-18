İngiltere’de tutulan 4 milyar dolarlık Venezuela altını için yeni formül
Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan tonlarca altını için yıllardır süren diplomatik ve hukuki anlaşmazlığı aşmaya yönelik yeni bir formül gündeme geldi. Venezuela hükümeti ile muhalefetin, yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki altın rezervlerinin yönetimi konusunda alternatif bir mekanizma üzerinde anlaşmaya yaklaştığı bildirildi.
Altınların New York Fed'e devredilmesi gündemde
Financial Times'ın dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, Venezuela hükümeti ile muhalefet, İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan yaklaşık 4 milyar dolarlık merkez bankası altınının New York Fed'e devredilmesi konusunda anlaşmaya yakın.
Görüşmelerde, altınların mevcut hukuki ve diplomatik çıkmazdan çıkarılarak farklı bir finansal mekanizma üzerinden yönetilmesi değerlendiriliyor.
Altınların satışına sınırlama getirilecek
Görüşülen şartlara göre, geçici hükümetin başındaki vekil Devlet Başkanı Rodríguez'in altınlar üzerinde yasal kontrol sahibi olması planlanıyor. Ancak Rodríguez'in külçeleri hemen satmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.
Bunun yerine altın rezervlerinin, hükümetin borçlanmasına teminat olarak kullanılması üzerinde duruluyor.
Yeniden imar için finansman sağlanabilir
Plan kapsamında Venezuela'nın altın rezervlerinin, kamu harcamalarının finansmanında kullanılmak üzere hükümet borçlanmasına teminat gösterilebileceği ifade ediliyor.
Söz konusu finansmanın, haziran ayında meydana gelen çifte depremin ardından yeniden imar çalışmalarının yanı sıra diğer kamu harcamalarında kullanılması öngörülüyor.
Anlaşma henüz kesinleşmedi
ABD'nin desteklediği belirtilen anlaşmanın henüz kesinleşmediği, tarafların teknik ayrıntılar üzerinde çalıştığı aktarıldı.
Kaynaklara göre, taraflar arasında genel çerçeve konusunda ilerleme sağlansa da anlaşmanın uygulanmasına ilişkin teknik detayların netleştirilmesinin zaman alabileceği ifade ediliyor.