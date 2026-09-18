İngiltere’de tutulan 4 milyar dolarlık Venezuela altını için yeni formül

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Altınların New York Fed'e devredilmesi gündemde

Financial Times'ın dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, Venezuela hükümeti ile muhalefet, İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan yaklaşık 4 milyar dolarlık merkez bankası altınının New York Fed'e devredilmesi konusunda anlaşmaya yakın.

Görüşmelerde, altınların mevcut hukuki ve diplomatik çıkmazdan çıkarılarak farklı bir finansal mekanizma üzerinden yönetilmesi değerlendiriliyor.

Altınların satışına sınırlama getirilecek

Görüşülen şartlara göre, geçici hükümetin başındaki vekil Devlet Başkanı Rodríguez'in altınlar üzerinde yasal kontrol sahibi olması planlanıyor. Ancak Rodríguez'in külçeleri hemen satmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Bunun yerine altın rezervlerinin, hükümetin borçlanmasına teminat olarak kullanılması üzerinde duruluyor.

Yeniden imar için finansman sağlanabilir

Plan kapsamında Venezuela'nın altın rezervlerinin, kamu harcamalarının finansmanında kullanılmak üzere hükümet borçlanmasına teminat gösterilebileceği ifade ediliyor.

Söz konusu finansmanın, haziran ayında meydana gelen çifte depremin ardından yeniden imar çalışmalarının yanı sıra diğer kamu harcamalarında kullanılması öngörülüyor.

Anlaşma henüz kesinleşmedi

ABD'nin desteklediği belirtilen anlaşmanın henüz kesinleşmediği, tarafların teknik ayrıntılar üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Kaynaklara göre, taraflar arasında genel çerçeve konusunda ilerleme sağlansa da anlaşmanın uygulanmasına ilişkin teknik detayların netleştirilmesinin zaman alabileceği ifade ediliyor.