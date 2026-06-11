İran - ABD gerginliği piyasaları sarstı, altın dalgalandı

Altın fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırı dalgasının ardından dalgalı bir seyir izledi. Söz konusu gelişme, küresel piyasalarda tedirginliği artırırken, enflasyon baskılarını körükleyen jeopolitik gerilimin daha da tırmanmasına yol açtı.

Külçe altın, dalgalı işlemlerin etkisiyle yüzde 1,1’e kadar yükselerek perşembe günü erken saatlerde ons başına 4.000 dolar seviyesine yaklaşmasının ardından kaydettiği benzer büyüklükteki düşüşü telafi etti.

ABD saldırdı, İran Hürmüz'ü kapattı

ABD ordusu, İran’daki hedeflere yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu. Trump ise İran’ı geçici barış görüşmelerini geciktirmekle suçladı. Ancak kısa süre sonra karşılıklı saldırıların yeniden başlamasıyla gerilim tırmandı; Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı’nı tüm gemi trafiğine kapattığını açıkladı.

Son saldırılar, Trump’ın iki tarafın anlaşmaya varamamasına yönelik artan sabırsızlığını gözler önüne serdi. Dördüncü ayına giren savaş, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışını aksatarak petrol fiyatlarını yükseltti ve merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alma çabaları kapsamında faiz artırım beklentilerini güçlendirdi.

ABD’de enflasyon son üç yılı aşkın sürenin en hızlı artışını kaydetti

ABD’de enflasyon, mayıs ayında son üç yılı aşkın sürenin en hızlı artışını kaydetti. Savaş kaynaklı enerji fiyatlarındaki yükseliş, Amerikalıların ücret artışlarını aşarken, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayına göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,2 arttı. Bu oran, 2023 başından bu yana görülen en yüksek yıllık enflasyon seviyesi olarak kaydedildi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot altın, Singapur saatiyle 10.05 itibarıyla yüzde 0,6 yükselerek ons başına 4.097,73 dolara çıktı. Altın, önceki seansta yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetmişti. Gümüş yüzde 1 artışla 63,96 dolara yükselirken, platin ve paladyum da değer kazandı. ABD dolarının performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,1 geriledi.