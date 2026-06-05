İran belirsizliği ve faiz endişesi baskıladı: Altın haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor

Altın fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentileri zedelemesi ve enflasyon ile faiz artırımı endişelerinin güçlenmesi nedeniyle cuma günü geriledi. Değerli metal, bu baskıların etkisiyle haftalık bazda da düşüş yönünde hareket etti.

Altın haftalık kayıp yolunda

Spot altının yüzde 0,5 düşüşle 4.452,20 dolara geriledi. Altın haftalık bazda ise şu ana kadar yaklaşık yüzde 1,8 değer kaybetti. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,6 düşüşle 4.478,50 dolardan işlem gördü.

İran destekli Hizbullah'ın Lübnan'da gündeme gelen yeni ateşkes teklifini kabul etmemesi ve İsrail'in ülkedeki askeri varlığını sürdürme kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki çatışmaları sona erdirme ve Tahran ile diplomatik normalleşme sürecini ilerletme yönündeki çabalarını daha da karmaşık hale getirdi.

"İran krizinin çözümüne ilişkin artan karamsarlık altın üzerinde olumsuz etki yaratıyor"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell, “İran krizinin çözümüne ilişkin artan karamsarlık altın üzerinde olumsuz etki yaratıyor” dedi. Frappell, piyasaların daha sıkı para politikası ve daha yüksek faiz beklentisine yönelmesinin de altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Fed'de kritik ikilem: Beklemek mi, faizi artırmak mı?

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, perşembe günü yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önünde iki seçenek bulunduğunu belirterek, faizleri sabit tutup sabırlı davranmak veya yıllardır hedefin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırmak arasında karar verilmesi gerektiğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise faizlerin izleyeceği rotanın ekonomik verilerin seyrine bağlı olacağını belirtti. Mevcut para politikasının uygun bir konumda olduğunu ifade eden Daly, Fed'in ekonomideki gelişmelere göre hem faiz indirimi hem de faiz artırımı yönünde hareket edebilecek esnekliğe sahip olduğunu söyledi.

Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan değerli metallerin cazibesini azaltıyor.

Piyasalar Fed'in faiz artırma ihtimalini fiyatlıyor

Piyasalar, CME Group’un FedWatch verilerine göre, yıl sonuna kadar Fed’in faiz artırma ihtimalini fiyatlamaya başladı. Aralık ayına kadar bir faiz artışı gerçekleşme olasılığı yüzde 51 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcıların gözü kritik veride

Yatırımcılar şimdi Fed’in para politikası konusunda daha net sinyaller elde edebilmek için gün içinde açıklanacak mayıs ayı ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,4 düşüşle ons başına 72,89 dolara, platin yüzde 1,1 gerileyerek 1.878,68 dolara ve paladyum yüzde 1,7 kayıpla 1.298,45 dolara indi. Tüm değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.