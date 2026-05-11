İran gerilimi altını baskıladı: Petrol yükseldi, ons düştü

Spot altının ons fiyatı yüzde 1 düşüşle 4 bin 668 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,9 kayıpla 4 bin 686,20 dolardan işlem gördü.

Dolar güçlendi, altın baskılandı

ABD dolarındaki güçlenme de altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha maliyetli hale getirdi.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından gram altında da gerileme yaşandı. Altının gram fiyatı yüzde 1'e yakın düşüşle 6 bin 813 lira seviyesine düştü.

Trump, İran'ın teklifini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin barış görüşmesi teklifine verdiği yanıtı reddetti.

Bu gelişme, yaklaşık 10 haftadır süren çatışmaların kısa vadede sona erebileceğine yönelik umutları zayıflattı. İran ve Lübnan’da ciddi yıkıma neden olan çatışmaların, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini büyük ölçüde aksattığı ve küresel enerji fiyatlarını yukarı çektiği ifade ediliyor.

"Ham petrol fiyatlarındaki yeni yükseliş altını baskılıyor"

Cnbc-E'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Yakın vadeli bir barış anlaşmasına yönelik umutların geri çekildiğini görüyoruz. Ham petrol fiyatlarındaki yeni yükseliş altını baskılıyor" dedi.

Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin büyük ölçüde aksaması petrol fiyatlarını yukarı taşımayı sürdürürken, küresel enerji arzındaki daralma piyasalarda endişe yaratıyor.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden artırabileceği ve merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisi, altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Fed raporu: En büyük risk İran savaşı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) cuma günü yayımladığı yarıyıl finansal istikrar raporunda da İran savaşı ve petrol arzına yönelik şokların finansal sistem için en büyük risklerden biri haline geldiği belirtildi.

Piyasaların gözü BD nisan ayı enflasyon verilerinde

Piyasalar şimdi bu hafta açıklanacak ABD nisan ayı enflasyon verilerine odaklandı. Verilerin, Fed'in faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot gümüş yüzde 0,4 yükselerek ons başına 80,61 dolara çıkarken, platin yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 41,66 dolara geriledi. Paladyum ise yüzde 0,6 kayıpla 1.482,46 dolardan işlem gördü.