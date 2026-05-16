İran gerilimi ve faiz endişesi altını vurdu: Haftalık kayıp yüzde 2,5

Spot altının ons fiyatı, yüzde 2 düşüşle 4 bin 557,61 dolara geriledi. Gün içinde 4 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi gören altın, haftalık bazda ise yüzde 2,5 değer kaybetti.

ABD vadeli altın kontratları da haziran teslimi işlemlerde yüzde 2,7 düşüşle 4 bin 561,90 dolardan kapandı.

“Dolar bugün oldukça güçlü”

Cnbc-E'de yer alan habere göre Marex analisti Edward Meir, değerli metallerdeki sert satışın arkasında birkaç temel neden bulunduğunu belirterek, “Dolar bugün oldukça güçlü. Sadece ABD’de değil, küresel ölçekte tahvil faizlerinde yükseliş görüyoruz” dedi.

Gösterge niteliğindeki ABD 10 yıllık tahvil faizleri yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine yükselirken, faiz getirisi olmayan altının elde tutma maliyeti de arttı. Güçlenen dolar ise altını yabancı yatırımcılar için daha maliyetli hale getirdi.

İran savaşı enflasyon korkularını tetikledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda sabrının tükenmek üzere olduğunu ifade ederken, Çin ile gerçekleştirilen görüşmelerden ticaret anlaşmazlıklarının çözümüne ya da savaşın sona erdirilmesine yönelik somut bir sonuç çıkmadı.

İran savaşının başlamasının ardından petrol fiyatlarının yüzde 40’ın üzerinde yükselmesi, küresel enflasyon baskılarını artırdı. Yüksek enflasyon dönemlerinde merkez bankalarının faiz artırma eğilimine yönelmesi ise faiz getirisi olmayan altının cazibesini zayıflatıyor.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi yapma ihtimalini büyük ölçüde fiyatlamayı bırakırken, faiz artırımı beklentileri güç kazandı.

Gümüşte sert gerileme: Marttan bu yana en büyük günlük kayıp

Değerli metallerde satış dalgası yalnızca altınla sınırlı değil... Spot gümüş yüzde 7,7 düşüşle 77,07 dolara gerilerken, platin yüzde 3,6 kayıpla 1.982,47 dolara, paladyum ise yüzde 1,5 düşüşle 1.415,09 dolara indi. Üç metal de haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

StoneX analisti Rhona O’Connell, gümüşün aşırı alım bölgesine girdiğini ve bir düzeltme ihtiyacının oluştuğunu ifade etti. Gümüş fiyatları gün içinde yüzde 9’a varan düşüş kaydederek 3 Mart’tan bu yana en kötü günlük performansına yöneldi.