İran savaşı dengeleri değiştiriyor: Türkiye’nin altın satış hamlesiyle bir dönem sona mı eriyor?

Bloomberg’in haberine göre, Orta Doğu’da ABD-İsrail ve İran arasında süren çatışmanın, altın piyasalarında etkisinin; rekor kıran yükselişte “temel itici güçlerinden birini” tersine çevirmekle tehdit ettiği yönünde olabileceği öngörüldü.

Türkiye’nin, savaş nedeniyle artan enerji maliyetleri ve yükselen dolar talebine karşı TL’yi korumak amacıyla bu ay 8 milyar dolarlık altın rezervi sattığına işaret edilirken, TCMB’nin mart ayında iki hafta içinde yaklaşık 60 ton külçe altın satışı ve swap işlemleri hatırlatıldı.

Bu miktarın, aynı dönemde yatırımcıların altın destekli borsa yatırım fonlarından (ETF) çıkışından daha büyük olduğu belirtilirken, çıkışın nedeni olarak da finansal piyasalardaki oynaklık, yükselen tahvil getirileri ve güçlenen doların etkisiyle nakde yönelim görülüyor.

Diğer merkez bankalarının da Türkiye’nin çizdiği yoldan gitmesi halinde, altında alım hızının yavaşlayabileceği ve merkez bankalarının altın satmaktan kaçındığına dair uzun vadeli görüşün değişebileceği belirtildi.

MKS PAMP SA Metal Stratejisi Başkanı Nicky Shiels, “Merkez bankalarının sürekli tek yönlü alıcı olduğu anlatısı sorgulanıyor” dedi.

2008’den bu yana merkez bankaları altın alıyor

Küresel finans krizinden bu yana merkez bankaları net altın alıcısı konumunda bulunurken, Rusya’nın döviz rezervlerinin dondurulması sonrası, varlıklarından çeşitlenmenin faydaları öne çıkarak altın alımlarının hızı 2022 sonlarında artmıştı.

Altın fiyatı o tarihten bu yana iki kattan fazla arttı ve bu yılın başlarında ons başına 5.000 doların üzerine çıktı.

Fiyatlar bu zirveden yaklaşık yüzde 18 geride seyrederken, Orta Doğu’daki savaşın, diğer alanlarda daha fazla altın satışına yol açabileceği düşünülüyor.

Altın birikimi olan bazı ülkelerin aynı zamanda enerji ithalatçısı konumunda bulunmaları ve petrol ve gaz fiyatlarındaki artış, altın rezervlerine aktarılabilecek oranı azaltıyor.

Petrodolar akışı kısıtlandı

Diğer yandan, dünyadaki enerji rotasının bir kısmının geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nın kapanması, Basra Körfezi ülkelerinin ihtiyaç duyduğu petrodolar akışını da kısıtladı. Ancak bu ülkelerin altın dışında da önemli varlıkları bulunuyor.

ABD Hazine tahvilleri piyasasının aksine, altın piyasasında merkezi bir otorite bulunmuyor. Bu durum, ülkelerin varlıklarının dondurulması tehdidiyle baskı altına alınamaması anlamına geliyor; ancak aynı zamanda fiyatları desteklemek için son alıcı olarak devreye girecek bir merkez bankası da bulunmuyor.

Bunun yerine, altın yatırımcıları Çin Merkez Bankası’nın boşluğu doldurmasını umuyor. Ancak gelişmekte olan ekonomilerin topluca dolar bulmak için piyasaya yöneldiği bir kriz ortamında, satışların düşüş yönlü bir sarmala dönüşmesi daha büyük olasılık olarak görünüyor.

