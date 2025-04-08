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İstanbul'da altın kuyruğu: Altın fiyatları düştü, kuyumcularda kuyruklar oluştu

Altın fiyatlarının gerilemesiyle vatandaşlar kuyumcularda kuyruklar oluşturdu.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'da altın kuyruğu: Altın fiyatları düştü, kuyumcularda kuyruklar oluştu
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Altın fiyatlarının gerilemesiyle vatandaşlar kuyumculara akın etti. Geçen hafta 3 bin 160 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar düştü.

Geçtiğimiz günlerde 3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, 3 bin 776 lira seviyelerine kadar geriledi. Vatandaşlar, altın fiyatlarının gerilemesiyle Kuyumcukent AVM'deki kuyumcularda kuyruklar oluşturdu.

Ons altının düşmesiyle altın fiyatları geçen haftaya göre geriledi

Haftanın ilk işlem gününde 2 bin 956 dolara kadar gerileyen ons altınla birlikte altın fiyatları geriledi. 3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, yeni haftanın ilk iş günlerinde 3 bin 780 lira seviyelerine kadar geriledi. Gram altın 3 bin 776 liradan, çeyrek altın 6 bin 177 liradan, yarım altın 12 bin 336 liradan ve tam altın ise 24 bin 583 liradan satılıyor.

 

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