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İsviçre'den Türkiye’ye altın ihracatı azaldı

İsviçre'nin Türkiye'ye altın ihracatı mart ayında azaldı.

Haber Merkezi
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İsviçre'den Türkiye’ye altın ihracatı azaldı
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İsviçre'nin Türkiye'ye altın ihracatı mart ayında bir önceki aya ve 2024 Mart ayına göre azaldı.

Mart ayında Türkiye'ye 6651 kg altın ihraç edildi. Şubat ayında 8,15 ton ve Mart 2024'te 7387 kg ihracat yapılmıştı.

İsviçre'nin toplam altın ihracatı mart ayında şubat ayındaki 207,23 tondan 150,33 tona indi. 2024 Mart ayında 146,81 ton ihracat gerçekleşmişti.

Mart ayında en büyük ihracat 103,23 ton ile ABD'ye yapıldı. Çin'e ihracat 10 ton oldu. Şubat ayında ABD ile 152,43 ton ihracat yapılırken Çin'e ihracat gerçekleştirilmemişti.

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