İsviçreli bankacılık devinden 2026 altın tahmini

UBS, altın fiyatları için tahminlerini yükseltti. Banka, 2026’nın mart, haziran ve eylül ayları için ons başına 5.000 dolar hedef belirledi. Bu, önceki 4.500 dolarlık tahminden yukarı yönlü revizyon anlamına geliyor.

UBS, yılın son çeyreğinde ise, altın fiyatlarının hafif gerileyerek 4.800 dolar/ons seviyesine inmesini öngörüyor. Banka, "Uzun pozisyonumuzu koruyoruz ve fiyat hedefimizi artırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Tahminler, jeopolitik riskler ve küresel piyasalarda güvenli liman talebinin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceği beklentisine dayanıyor.