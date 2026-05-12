İsviçreli dev bankadan altın ve gümüş tahmini: Yeni zirveler yolda

İsviçre merkezli küresel banka UBS, altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirtti.

UBS’nin değerli metaller stratejisti Joni Teves, bankanın altın fiyatlarının bu yıl yeni zirveler göreceğine yönelik beklentisini sürdürdüğünü açıklarken, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının baz senaryoların üzerine çıkma potansiyelinin arttığını belirterek, mevcut seviyelerden başlayan toparlanmanın devam edebileceğini ve yıl içinde yeni tarihi zirvelerin görülebileceğini ifade etti.

Teves, UBS'in yıl sonu için ons altın hedefini 5 bin 600 dolar, ons gümüş hedefini ise 100 doların üzerinde koruduğunu belirtti.

Jeopolitik riskler, talebi destekliyor

UBS değerlendirmesinde, Ortadoğu’da artan gerilimler, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve reel faizlerde gerileme beklentisinin güvenli liman talebini artırdığına dikkat çekildi.

Altının onsu bu yıl yüzde 9'un üzerinde yükselirken, gümüş yüzde 20'ye yakın artış kaydetti.

Altın, 29 Ocak'ta 5 bin 598 dolara, gümüş de 121,65 dolara çıkarak rekor kırmıştı.

Altının onsu 4 bin 700 dolar bandının üzerinde seyrederken, gümüş 85 dolarda işlem görüyor.