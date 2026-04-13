İsviçreli UBP altın pozisyonlarını yeniden güçlendiriyor

UBP Asya Bölgesi Discretionary Portföy Yönetimi Başkanı Paras Gupta, “Portföyleri yeniden inşa etme yönünde ilk adımları attık” dedi. Gupta, kurumsal ve bireysel yatırımcıların pozisyonlarının artık daha dengeli olduğunu belirtti. Banka, 2025 sonunda 184,5 milyar İsviçre frangı (233 milyar dolar) tutarında müşteri varlığı yönetiyordu.

UBP, altın fiyatlarının yıl sonunda ons başına 6.000 dolara yükseleceği beklentisini koruyor. Bu öngörü, merkez bankalarının alımları, mali açık endişeleri ve jeopolitik riskler gibi yapısal talep faktörlerine dayanıyor. Altın, 2025 başından bu yana %80 artış göstermesine rağmen savaş sonrası yaklaşık %10 değer kaybetti.

Gupta, kısa vadede enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon riskini artırdığını, bunun altın üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi. Ancak makro görünümün resesyona işaret etmediğini vurguladı.