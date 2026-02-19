İsviçre'nin altın ihracatı yüzde 8 azaldı: Türkiye’nin altın alımları geriledi

İsviçre'nin altın ihracatı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8 azaldı. İsviçre gümrük verilerine göre düşüşte, İngiltere'ye yapılan sevkiyatların sert şekilde yavaşlaması etkili oldu.

Türkiye'ye yapılan ihracat da ocak ayında bir önceki aya göre 3,7 ton düştü. Aralık ayında 9 ton 327 kg olan ihracat ocak ayında 5 ton 631 kg seviyesine indi. Geçen yılın ocak ayında 5 ton 854 kg ihracat yapılmıştı.

Dünyanın en büyük külçe altın rafinaj ve transit merkezlerinden biri olan İsviçre’den İngiltere’ye yapılan teslimatlar aralık ayındaki 101 tondan Ocak’ta 43 tona geriledi.

Asya’ya güçlü altın akışı, ABD’de sert düşüş

Buna karşılık Asya’ya yönelik akışta güçlü artış görüldü. Çin Yeni Yılı tatili öncesinde ocak ayında Çin’e 23 ton altın ihraç edildi. Aralık ayında Çin’e sevkiyat yapılmamıştı. Hindistan’a gönderimler ise 2 tondan 23 tona yükseldi.

Toplam altın ihracatı Ocak’ta 128,2 ton olarak gerçekleşti. Bu rakam aralık ayında 139 ton, geçen yılın aynı döneminde ise 225,4 ton seviyesindeydi.

Ülke bazında bakıldığında Fransa’ya sevkiyat 16,4 ton oldu. ABD’ye gönderimler ise aralık ayındaki 5,8 ton seviyesinden 161 kilograma geriledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Hong Kong’a yapılan teslimatlarda da artış kaydedildi.

Altın fiyatlarındaki güçlü seyir sürüyor

Altın fiyatları ise güçlü seyrini sürdürüyor. Ons altın 29 Ocak’ta 5.594,82 dolar ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra yıl başından bu yana yüzde 16 yükseldi. 2025 yılında ise güvenli liman talebinin etkisiyle yüzde 64 artış kaydetmişti.

Veriler, küresel altın ticaretinde merkezlerin ve talep kanallarının yeniden şekillendiğine işaret ederken, Asya talebindeki toparlanmanın fiyatlardaki yükselişle birlikte güç kazandığı görülüyor.