Altın ve diğer değerli metaller, jeopolitik risklerin azalması ve güvenli limanlara olan talebin gerilemesiyle perşembe günü güçlü bir satış baskısıyla karşılaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri yönündeki tehditlerinden vazgeçmesi ve Grönland’ın zorla ilhak edilmesine ilişkin söylemini geri çekmesi, piyasalarda risk algısını belirgin biçimde iyileştirdi. Buna ek olarak doların değer kazanması da emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Jeopolitik risk azaldı, altın ve değerli metaller geriledi
Spot altın, önceki seansta gördüğü 4 bin 887,82 dolarlık rekor zirvenin ardından sert bir düşüşle ons başına 4 bin 793,63 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1 kayıpla 4 bin 790,10 dolar seviyesine indi.

Ons altın tarafında yaşanan düşüşün ardından gram altın fiyatlarında da sert bir gerileme yaşandı. Gram altın şu sıralar 6 bin 677 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altın fiyatları dün 6 bin 804 lira ile rekor kırmıştı.

Jeopolitik gerilim yumuşadı

ANZ Emtia Stratejisti Soni Kumari, “ABD Başkanı’nın açıklamalarındaki geri dönüş, jeopolitik tansiyonu azalttı ve bu da fiyatlarda bir düzeltmeye yol açtı” değerlendirmesini yaptı. Trump, Danimarka’ya bağlı Grönland üzerindeki anlaşmazlıkta güç kullanımını dışladığını ve bir anlaşmanın ufukta olduğunu söyleyerek transatlantik ilişkilerde onlarca yılın en derin kırılmasını tetikleyebilecek süreci yumuşattı.

Dolar güçlendi, Wall Street yükseldi

Trump’ın geri adımı sonrası dolar değer kazanırken, Wall Street endeksleri de yükseldi. Doların güçlenmesi, dolar bazlı emtiaları yurt dışındaki alıcılar için daha pahalı hale getirerek değerli metalleri baskıladı.

Fed bağımsızlığı tartışması gündemde

Bu arada ABD Yüksek Mahkemesi yargıçları, Trump’ın ABD Merkez Bankası’ndan bir yöneticiyi görevden alma girişimine şüpheyle yaklaştıklarını ima etti. Söz konusu davada merkez bankasının bağımsızlığı tartışma konusu.

Gözler PCE ve istihdam verilerinde

Cnbc-e'nin derlediği habere göre piyasalar, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi ile haftalık işsizlik maaşı başvurularını bekliyor. ABD Merkez Bankası’nın (Federal Reserve) Trump’ın faiz indirimi çağrılarına rağmen Ocak toplantısında faizleri sabit tutması bekleniyor. Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha iyi performans gösteriyor.

Gümüş yatay, platin sert düştü

Spot gümüş ons başına 92,27 dolarla yatay seyrederken, platin yüzde 1,8 düşüşle 2.438,43 dolara indi. Paladyum ise yüzde 0,1 artışla 1.840,40 dolar seviyesine yükseldi.

