Jeopolitik riskler altını destekledi, gümüşte oynaklık sürdü

Altın fiyatları cuma günü yüzde 3’e yakın yükselirken, gümüş de yüzde 5’i aşan yükselişle haftayı tamamladı. Haftalık bazda ons altında yüzde 2 değer kazancı olurken, gümüş ise yüzde 7’ye yakın değer kaybetti.

ABD dolarındaki sınırlı zayıflama ile ABD-İran görüşmelerinde belirsiz, altındaki yükselişi destekledi.

Gram altın ne kadar?

Ons altındaki yükselişle birlikte gram altın da yükseldi. Gram altın cuma günü yüzde 3,13, haftalık bazda da yüzde 2,28 yükselişle 6 bin 943 lira seviyesinde günü tamamladı.

Dolar zayıfladı: Altın toparlandı

ABD dolarının majör para birimleri karşısındaki durumunu gösteren Dolar endeksi (DXY) yüzde 0,33 oranında gerilerken, altında cazip hale geldi.

Kitco Metals Kıdemli Analisti Jim Wyckoff, altındaki yükselişin “iyimser yatırımcıların gördüğü fırsat alımları” etkisinde kaldığını belirtti. Buna rağmen altındaki toparlanmanın momentumdan yoksun olduğunu ve güçlü bir jeopolitik tetikleyici olmadan yeni rekorların zor olduğunu vurguladı.

Küresel siyaset yön veriyor

İran’ın üst düzey diplomatı, Umman’ın arabuluculuğunda ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerin “iyi bir başlangıç” yaptığını ve sürecin devam edeceğini açıkladı.

Bu mesajlar, Orta Doğu’da tansiyonun yükselebileceği endişelerini yatıştırırken, Trump da İran ile Umman'da yapılan ilk görüşmeyi "çok iyi" olarak tanımladı.

Gümüşte dalgalanma sürüyor

Ons gümüş, gün içinde 65 doların altını gördükten sonra hızla toparlanarak 77 doların üzerine çıktı. Buna karşın gümüş, geçen haftaki sert satışların ardından haftalık bazda kayıp yaşadı.

Wyckoff, gümüşte uzun pozisyon tarafında yüksek spekülasyon görüldüğünü, altın ve gümüşün uzun süren yükseliş döngüsünün ardından klasik bir emtia düzeltmesine girmiş olabileceğini söyledi.