JPMorgan: Iran savaşıyla Bitcoin ve altın ETF'lerinde ayrışma yaşandı

JPMorgan analistleri tarafından yayımlanan rapora göre, geçen ayın sonlarında başlayan Iran savaşı sonrasında Bitcoin ve altın borsa yatırım fonları (ETF) arasındaki sermaye akışlarında keskin bir ayrışma gözlemlendi. Analistler, bu durumun iki varlık arasındaki yatırımcı konumlandırmasının değiştiğine işaret ettiğini belirtti.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri, en büyük spot altın ETF'si olan SPDR Gold Shares (GLD) fonundan savaşın başlangıcından bu yana yönetilen varlıkların %2.7'sine tekabül eden çıkışlar yaşandığını bildirdi. Buna karşılık, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonuna aynı dönemde varlıkların %1.5'i oranında giriş kaydedildi.

Raporda, 27 Şubat'tan bu yana yaşanan bu ayrışmanın, altın ETF'lerinin yılın başından bu yana Bitcoin ETF'lerine karşı sahip olduğu avantajı tersine çevirdiği ifade edildi. Ancak bu durumun, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde altın fonlarında görülen güçlü performansı henüz tamamen silmediği kaydedildi.

Analistler, geçtiğimiz ekim ayından bu yana özellikle bireysel yatırımcılar tarafında Bitcoin’den altına doğru bir rotasyon yaşandığını, bu süreçte IBIT'ten çıkışlar olurken GLD'ye güçlü girişler yapıldığını hatırlattı.