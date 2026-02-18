JPMorgan’dan altın tahmini: Ralli bitti mi?

JPMorgan’ın kıdemli yöneticileri, altının yükselişinin devam etmeyeceğine yönelik makul bir argüman bulunduğunu ancak bunun yanlış olduğunu belirtti. Banka, son beş yılda yüzde 170’in üzerinde yükselen altının arkasında jeopolitik oynaklığın etkili olduğunu aktardı.

Kriti Gupta ve Justin Biemann, JPMorgan Private Bank tarafından yayımlanan değerlendirmede, “Merkez bankaları altın fiyatlarının en büyük itici gücüdür. 2022’de Rusya’nın Ukrayna ile savaşı başladıktan sonra net altın alımları iki katına çıktı. Gelişen piyasa rezervlerinde altın, 2025 itibarıyla yaklaşık yüzde 19 paya sahip, bu oran gelişmiş piyasalarda yaklaşık yüzde 47 seviyesinde bulunuyor. Çin’in rezervlerinde altının payı yüzde 8.6 ve eğilimin sürmesi halinde ilave alım ihtimali var” denildi.

2025’te merkez bankalarının yüzde 95’i küresel altın rezervlerinin artmasını bekliyordu, yüzde 5’i ise değişmeyeceğini öngörüyordu.

Bireysel yatırımcılar da altına yöneldi ancak ETF varlıkları yaklaşık 100 milyon ons ile 2020’deki yaklaşık 110 milyon ons rekorunun altında kaldı. ETF varlıkları küresel merkez bankası rezervlerinin yalnızca yaklaşık yüzde 8’ine denk geliyor.

JPMorgan Global Research, 2026’da yatırımcı talebi ve merkez bankası alımlarının güçlü kalacağını ve merkez bankası talebinin 2026’da çeyrek başına ortalama 585 ton olacağını öngördü.