Kanadalı bankadan kritik öngörü: Altın rallisi henüz sona ermedi

Kanada merkezli Scotiabank, altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin önümüzdeki aylarda da sürebileceğini bildirdi. Bankaya göre, merkez bankalarının devam eden alımları, artan jeopolitik belirsizlikler ve borsa yatırım fonlarına yönelik güçlü yatırımcı girişleri fiyatları desteklemeye devam edebilir.

Scotiabank’ın madencilik analistleri, Tanya Jakusconek liderliğinde yayımladıkları strateji notunda, son dönemde görülen oynaklığa rağmen mevcut boğa döngüsünün sona erdiğini düşünmediklerini belirtti. Analistler, tarihsel olarak fiyatları yukarı taşıyan temel unsurların hâlâ güçlü şekilde varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Raporda, özellikle yüksek ticaret belirsizliği ve kısa vadede azalması beklenmeyen jeopolitik gerilimlerin altın için destekleyici ortam yarattığı vurgulandı. Banka, yatırımcıların güvenli liman arayışının devam etmesi halinde altının yukarı yönlü hareketini sürdürebileceğine işaret etti.

Ons altın 4854,06 dolara kadar yaşanan düşüşün ardından şu sıralarda düne göre yüzde 1,17 artışla 4935,24 dolardan işlem görüyor. Ons altın, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 2'ye yakın gerilese de ay başından bu yana yüzde 1,7 yükseldi ve yıl başından bu yana artış oranı yüzde 14,4 oldu.