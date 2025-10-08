Kapalı Çarşı’da altın krizi: 1974'ten beri ilk kez yaşıyoruz! 10 bin dolar hayal değil

Altının ons fiyatının psikolojik seviye olarak görülen 4 bin doların üzerine çıkması piyasaları adeta karıştırdı. Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatı 5500 TL'ye kadar çıkarken, anlık yükselişlerin devam etmesi ve öngörülemeyen tablo nedeniyle esnaf nihai tüketiciye 5800-5900 arasında değişen fiyatlarla satış yapmaya başladı. Birçok kuyumcu esnafı ise gram altın satışını zarar ettikleri gerekçesiyle durdurdu.

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ekonomim.com'a altının yönü ve şu an piyasalarda yaşanan kaosu çarpıcı bilgiler vererek değerlendirdi ve yıl sonu tahminini açıkladı.

Bu durumu 51 yıl sonra ilk kez yaşıyorum!

Yıldırımtürk, altındaki hareketliliği, "1974 yılından itibaren ilk kez böyle bir şey yaşıyorum" diyerek yorumlayarak şunları söyledi:

"Altındaki yükselişin birkaç nedeni var. Bunlardan en önemlileri elbette İsrail'in Gazze saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve merkez bankalarının altına olan yoğun talebi. Bu üç neden ons altın fiyatını yukarı taşıyor. Şuan fiyat konusunda öngörülebilirlik çok zor hale geldi. Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım. Fiyatlar anlık artıyordu ve talebe yetişemiyorduk.

Şu an durum neredeyse aynı. Kapalı Çarşı'ya altın almaya gelen yatırımcı, dükkanın kapısından çıktığı anda kazanmaya başlıyor. Esnaf sattığı altını aynı fiyattan yerine koyamıyor.

Gram altın fiyatı şuan (öğle saatleri) 5500 TL civarında olmasına rağmen satış 5800-5900 TL arasında gerçekleştiriliyor. Çünkü esnaf önünü göremiyor.

Türkiye'de altın güvenli liman olarak görüldüğü için dünyadan bağımsız olarak ayrı bir iç talep artışı da var. 2023 yılında altın ithalatına getirilen kota da arz-talep dengesizliği yaratıyor. Daha önce Dubai'den altın geliyordu. Ancak şimdi gelmediği için talep de karşılanamıyor. Ayrıca İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik başlatılan soruşturma süreci ve şirketin üretimi durdurması da arz-telep sorununu kısıtlı da olsa artırdı. Bu da fiyatlara yansıyor."

Yıl sonu için yeni tahminini açıkladı

Altın uluslararası kilogram fiyatıyla Türkiye'deki fiyat makasının ilk kez 7000 dolara çıktığını söyleyen Yıldırımtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7000 dolar makas gerçekten çok büyük. İç piyasada altın fiyatlarının artışındaki temel nedenlerden biri de elbette bu...

3-4 ay önce, yıl sonu ons altın fiyatıyla ilgili yorumlar yaptığımda 3750-3800 dolar arasına çıkacağını öngörüyordum. 2026 ilk çeyreği için de 4000 dolar seviyesine çıkacağını düşünüyordum. Yılın bitmesine neredeyse 3 ay var ve şimdiden 4000 doları aştık. Artık yıl sonu için yeni tahminim 4300 dolar seviyesinde.

Altında düşüş değil sınırlı bir düzeltme olur

Peki altında düşüş olur mu? Bu aslında şu an en çok sorulan sorulardan biri. Altına ciddi bir düşüş olmaz. Sadece düzeltme yapabilir. Düzeltme yapabilmesi için de birçok şartın oluşması gerekiyor. Öncelikle savaşlar bitecek ve merkez bankaları alımı durduracak. Aksi takdirde yükselişin devam edeceğini tahmin ediyorum."

Takas sistemi güçlenirse altın 10 bin doları görebilir

Ülkelerin merkez bankalarının portföylerinden doları hafifletmeye başladığını ve altın gibi emtialara yöneldiğini anlatan Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Artık dünya ülkeleri arasında takas yöntemi satışlara dönülmeye başlandı. Örneğin Pakistan, İran'a ürün gönderiyor karşılığında petrol alıyor. Bu yöntemle emtialar artık çok değerli hale geliyor. Eğer takas yöntemi ülkelere yayılmaya başlarsa ki bunu görmeye başlıyoruz, altının ons değeri 10 bin doları bile görebilir. Bu hayal değil. Paranın değil emtianın güçlü olduğu, bir süreç yaşıyoruz. Yeni dünya bu yönde hızla değişiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gümüş yatırımcının portföyünde çok ilgi görmüyor ama...

Gümüş fiyatları hakkında da yorumda bulunan Yıldırımtürk, "Geçen hafta 81 kilo gümüşle 1 kilo altın alınabiliyordu. Bu hafta ise 86 kilo gümüşle 1 kilo altın alınabiliyor. Kısıtlı bir düşüş süreci yaşandı. Elbette gümüş henüz yatırımcının portföyünde gerekli ilgiyi göremiyor ancak birçok sektörün önemli hammaddesi olduğu da unutulmamalı. Altındaki yükselişe bağlı olarak orada da yükselişin devam edeceğini düşünüyorum" dedi.