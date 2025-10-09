Altına hücum; Çarşı devre kesti!

Yükseliş koşullarının yarattığı “mükemmel fırtına”yla birlikte altın, rekorlar serisini soluksuz sürdürüyor. Altının ons fiyatı dün 4.045 dolar seviyesine çıkarak yeni bir zirve daha yaptı. Sadece bir haftada yüzde 12 değer kazanan sarı metal, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık yükselişi kaydetti. Ons fiyatı bu yıl yüzde 55 artış kaydetti ve 2 yıl öncesine göre iki katından fazla yükseliş gösterdi. Hareketlilik iç piyasaya da oldukça güçlü yansıdı. Fiyatların neredeyse anlık değişmesi nedeniyle birçok kuyumcu esnafı gram bazlı altın satışlarını durdururken, Kapalıçarşı’da da alım satım farkı da satış fiyat lehine 500 liraya kadar yükseldi. Kapalı Çarşı’da fiyatı 5500 TL’ye kadar yükselen gram altın, arz-talep dengesinde yaşanan sorunlar ve dünya altın piyasasında yaşanan öngörülemeyen gelişmeler nedeniyle nihai tüketiciye 5800- 5900 liraya satılmaya başlandı. Birçok kuyumcu esnafı ise gram altın satışını durdurdu.

1974’ten beri ilk kez yaşıyoruz!

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının yönü ve şu an piyasalarda yaşanan kaosu çarpıcı bilgiler vererek değerlendirdi ve yıl sonu tahminini açıkladı. Yıldırımtürk, altındaki hareketliliği, “1974 yılından itibaren ilk kez böyle bir şey yaşıyorum” diyerek yorumlayarak şunları söyledi: “Altındaki yükselişin birkaç nedeni var. Bunlardan en önemlileri elbette İsrail’in Gazze saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ve merkez bankalarının altına olan yoğun talebi. Bu üç neden ons altın fiyatını yukarı taşıyor. Şuan fiyat konusunda öngörülebilirlik çok zor hale geldi. Bu durumu en son 1974 yılında yaşadım. Fiyatlar anlık artıyordu ve talebe yetişemiyorduk. Şu an durum neredeyse aynı. Kapalı Çarşı’ya altın almaya gelen yatırımcı, dükkanın kapısından çıktığı anda kazanmaya başlıyor. Esnaf sattığı altını aynı fiyattan yerine koyamıyor.

Dünyadan bağımsız ayrı bir iç talep patlaması var

Gram altın fiyatı (dün öğle saatleri) 5500 TL civarında olmasına rağmen satış 5800-5900 TL arasında gerçekleştiriliyor. Çünkü esnaf önünü göremiyor. Türkiye’de altın güvenli liman olarak görüldüğü için dünyadan bağımsız olarak ayrı bir iç talep artışı da var. 2023 yılında altın ithalatına getirilen kota da arz-talep dengesizliği yaratıyor. Daha önce Dubai’den altın geliyordu. Ancak şimdi gelmediği için talep de karşılanamıyor. Ayrıca İstanbul Altın Rafinerisi’ne yönelik başlatılan soruşturma süreci ve şirketin üretimi durdurması da arz-talep sorununu kısıtlı da olsa artırdı. Bu da fiyatlara yansıyor

Takas sistemi güçlenirse altın 10 bin doları görebilir

Ülkelerin merkez bankalarının portföylerinden doları hafifletmeye başladığını ve altın gibi emtialara yöneldiğini anlatan Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Artık dünya ülkeleri arasında takas yöntemi satışlara dönülmeye başlandı. Örneğin Pakistan, İran’a ürün gönderiyor karşılığında petrol alıyor. Bu yöntemle emtialar artık çok değerli hale geliyor. Eğer takas yöntemi ülkelere yayılmaya başlarsa, ki bunu görmeye başlıyoruz, altının ons değeri 10 bin doları bile görebilir. Bu hayal değil. Paranın değil emtianın güçlü olduğu, bir süreç yaşıyoruz. Yeni dünya bu yönde hızla değişiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Gümüş yatırımcının portföyünde çok ilgi görmüyor ama...

Gümüş fiyatları hakkında da yorumda bulunan Yıldırımtürk, “Geçen hafta 81 kilo gümüşle 1 kilo altın alınabiliyordu. Bu hafta ise 86 kilo gümüşle 1 kilo altın alınabiliyor. Kısıtlı bir düşüş süreci yaşandı. Elbette gümüş henüz yatırımcının portföyünde gerekli ilgiyi göremiyor ancak birçok sektörün önemli hammaddesi olduğu da unutulmamalı. Altındaki yükselişe bağlı olarak orada da yükselişin devam edeceğini düşünüyorum” şeklinde açıklama yaptı.

Uzmanlar: Yükseliş devam edecek

Midas/Tim Waterer: Artan belirsizlik seviyeleri altın fiyatlarındaki artışları tetikleme eğiliminde ve bunun tekrar ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak 4 bin dolar civarında kâr alma isteği, potansiyel bir kısa vadeli risk oluşturuyor.

Ahmet Cumhur Kitiş: Tüm veriler gösteriyor ki altın, küresel belirsizlikler ve yerel ekonomik dalgalanmalar karşısında değerini korumayı sürdürecek.

Ferhat Yükseltürk: Altında 4 bin-4 bin 500’e kademeli olarak gideceğiz.

Gedik Yatırım: ABD hükümetinin kapanması ve Fransa’daki siyasi belirsizlikler, güvenli liman talebini artırarak altının yükselmesine katkı sağladı. Teknik olarak, 4 bin dolar seviyesi üzerinde kalındığı sürece yükseliş devam edebilecektir.

Info Yatırım: ABD ekonomisindeki bütçe krizi ve hükümetin kapanma riski, altının yükselişine ivme kazandırdı. FOMC toplantı tutanakları, FED’in faiz indirim konusunda ipuçları verebilir.

Ahlatcı Yatırım: Yükselişin devamı için 4 bin 51 ve 4 bin 71 direnç seviyeleri takip edilecek.

Ziraat FX: Altının 4 bin dolar seviyesinin üzerinde kalması durumunda 4 bin 48, 4 bin 80 ve 4 bin 100 dolar seviyeleri direnç olarak izlenecek. Merkez bankalarının fiyat düşüşlerinde düzenli biçimde alım yaptığı gözlemleniyor.

Anadolu Yatırım: Altın, son işlem gününü üst üste pozitif kapatarak yükseliş momentumunun korunduğunu teyit ediyor. 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalması, orta-uzun vadeli pozitif eğilimi destekliyor.

Tacirler Yatırım: Orta-uzun vadeli pozitif beklenti korunuyor. 3 bin 700-4 bin dolar aralığının üst bandı momentumla bir şekilde kırıldı. Teknik göstergeler, 3 bin 900 dolar seviyesinin altında kalıcı bir hareketlenmenin düşük olasılık olduğunu gösteriyor.

Osmanlı Yatırım: Altın, 4 bin 17,33 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü ivmelenmeler gözlemleniyor. Pozitif hareketin orta-uzun vadede sürebileceğini öngörmekteyiz. Günlük RSI göstergesi 87,03 olan altın için RSI göstergesi üst bandını aşmış durumda.

İntegral Yatırım: Ons altın, her yükseldiğinde bir önceki yükseliş hızını geride bırakıyor. Bu gibi dik yükselişlerde teknik yorgunluk uyarısı görülür. 4 bin 45 dolar seviyesi direnç olarak izlenecek.

İKON Menkul: Altın, 200 günlük hareketli ortalamanın yüzde 20 üzerinde işlem görüyor. 4 bin dolar seviyesinde belirgin bir direnç bulunuyor.

Goldman Sachs’ın Başkan Yardımcısı Robert Kaplan: Altının 4 bin dolar barierini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. Şu an Amerikan tahvilleri değil altın güvenli liman aracı olarak öne çıkıyor. Değerli metalin yılın başından bu yana yüzde 40’a yaklaşan yükselişi, küresel belirsizliklerin ve enflasyonist baskıların bir yansıması olarak değerlendirilmeli.

Dünya Altın Konseyi piyasa analisti Louise Street: Bu tür ani fiyat hareketleri büyük bir fırtına olarak değerlendirilebilir.

Bank of America: Altın, aşırı seviyelere ulaşması nedeniyle kısa vadede düzeltme riski taşıyor. Ancak küresel ekonomik ve enflasyon belirsizlikleri sürdükçe altın bir koruma aracı olarak değer kazanmaya devam edecek.

Yurtdışı fiyatıyla makas 7 bin dolara çıktı

Altında yurt dışı fiyatıyla makasın 7000 dolara çıktığını söyleyen Yıldırımtürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “7000 dolar makas gerçekten çok büyük. İç piyasada altın fiyatlarının artışındaki temel nedenlerden biri de elbette bu... 3-4 ay önce, yıl sonu ons altın fiyatıyla ilgili yorumlar yaptığımda 3750-3800 dolar arasına çıkacağını öngörüyordum. 2026 ilk çeyreği için de 4000 dolar seviyesine çıkacağını düşünüyordum. Yılın bitmesine neredeyse 3 ay var Şimdiden 4000 doları aştık. Artık yıl sonu için yeni tahminim 4300 dolar seviyesinde. Peki altında düşüş olur mu? Bu aslında şu an en çok sorulan sorulardan biri. Altına ciddi bir düşüş olmaz. Sadece düzeltme yapabilir. Düzeltme yapabilmesi için de birçok şartın oluşması gerekiyor. Öncelikle savaşlar bitecek ve merkez bankaları alımı durduracak. Aksi takdirde yükselişin devam edeceğini tahmin ediyorum.”