Kapalı Çarşı’da altın makası açıldı: Kâr 10 bin dolara çıktı

Türkiye’de hatırı sayılır ve geleneksel bir şekilde altın yatırımcısı bulunuyor. Ayrıca enflasyonist süreçlerde artan güvenli liman ilgisiyle son yıllarda da görülen sert yükselişler altın ilgisini artırdı.

Savaş ile piyasalardaki dalgalanmanın boyutu sert olurken, altında da sert düşüş görüldü.

Borcu olanlar, yatırım amacıyla düşük seviyelerden altın almak isteyen, yükselişi kaçıran ya da ihtiyaç dahilinde bir satın alma için daha düşmeden karını realize etmek isteyen vatandaşlar Kapalı Çarşı’ya yöneldi. Altın almak ya da satmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Ancak alım tarafında öncelikle gram sonrasında da ziynet olarak tabir edilen çeyrek, yarım ve tam altın kalmadığı karşılığı verildi.

Kuyumcuların camlarına astık yazılar da kuyumcuların kapılarındaki kuyruklar da gündem oldu.

Kuyumcuların alım satım marjları açıldı

NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre, 1 ons altın 31,10 grama karşılık geliyor.

Ons bazında gram altının yaklaşık 6 bin 500 TL de seyrediyor. Kapalı Çarşı'daysa gram altın 6 bin 950 TL’den işlem görüyor. Diğer bir deyişle gram altını kuyumcular yaklaşık 450 TL’lik bir kâr marjıyla satıyor.

1 kilo altın da 6 milyon 500 bin yerine 6 milyon 950 bin liraya satılmış oluyor.

Dolar bazında bakıldığındaysa 1 kilo altın 146 bin 528 dolar ederken, Kapalıçarşı'da 156 bin 672 dolar ediyor. Böylece kilogram başına 10 bin dolar kâr ortaya çıkmış oluyor. 10 bin dolar da Türk Lirası olarak yaklaşık 443 bin lira seviyesinde oluyor. Piyasalarda her şey olağan ve sakin seyrederken kilogram farkı yaklaşık 1.500 dolar seviyelerinde oluşuyor.