Kapalıçarşı kol kesiyor, atölyeler kapanıyor!

ALEYNA HARMAN / EKONOMİ

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında yaşanan düşüşü ekonomim.com'a değerlendirdi. Yıldırımtürk, çok sert yükselişler yapan altındaki düşüşü düzeltme olarak nitelendirerek, "Altının düşmesi için jeopolitik olarak ortada bir neden yok. Aksine Fed faiz indirecek, merkez bankaları tahvil satıp altın almaya devam ediyor, Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, ABD Venezuela'ya kara harekatı yapmak için zaman kolluyor. Tüm bunlar altına olan talebi de artırıyor. Bu düşüşü düzeltme olarak açıklayabiliriz. Sert yükselişlerin gazı alındı. Destek oluşturuyor yeni seviyeler için" dedi.

Büyük düşüş beklemek hayal olur

Altının 4380 seviyesini kırmak için üç kez deneme yaptığını ancak bu fiyatı geçemediğini aktaran Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Bu fiyat geçilirse 4500 dolar yolculuğu başlar. Bu rakam da kısa sürede gelebilir. Dünya diken üstündeyken güvenli liman altında büyük bir düşüş beklemek hayal olur" yorumunu yaptı.

Esnaf kol kesiyor!

Kapalıçarşı'da satışların hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Yıldırımtürk, KKM'den ve borsadan çıkan yatırımcıların altına yöneldiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altın satmaya gelenler 10-50 gram arası satışlar yapıyor. Bunlar da çoğunlukta acil ödemesi olanlar. Almaya gelenler ise kilo kilo alıyor. Yani esnaf daha çok büyük montanlı satışlar yapıyor. Çünkü bu sınırlı düşüş yatırımcılar için fırsat görülüyor. Grama ortalama 5800-5900 TL arası fiyat veriliyor. Makas Kapalıçarşı'da açıldı diyebiliriz. Çünkü kuyumcular sattıklarını yerine koyamıyor, ortalama binde 5 zarar ediliyor. Bir nevi Kapalıçarşı esnafı kol kesiyor. Bu dönemde yapacak başka bir şey de yok."

Atölyeler tek tek kapanıyor

Kuyumcu atölyelerinin tek tek kapanmaya başladığını ve Hindistan, Mısır, Suriye gibi ülkelere yöneldiklerini anlatan Yıldırımtürk, "İnsanlar özel günlerde sevdiklerine takı altın alırdı. Artık özel gün altını dönemi neredeyse kapandı. Herkes yatırım için gram altın alıyor. Bu kuyumcu atölyelerine ciddi şekilde yansıdı. Kirasını dahi çıkarmakta zorlanan altın atölyeleri kapatmaya başladı. Bu gerçekten sektörümüz açısından üzücü bir tablo. Takı satılmayınca iş de olmuyor. Genellikle atölyelerini yurt dışına taşıyorlar. Çok bilindik bölgelerde astronomik bedellerle kiraya verilen kuyumcu atölyeleri boşalıyor. Bazı atölyeler dükkanlarını kapattıktan sonra takılardan kalan altınlarını Kapalıçarşı'ya getirip gram altına çeviriyor. Başka çareleri yok. Kapalıçarşı esnafı da takı satamadığı için zor duruma düşüyor" dedi.