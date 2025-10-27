  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Kapalıçarşı kol kesiyor, atölyeler kapanıyor!
Takip Et

Kapalıçarşı kol kesiyor, atölyeler kapanıyor!

Altın fiyatları, rekor seviyelerin ardından jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla değer kaybetti. Ancak Kapalıçarşı'da yatırımcılar altın almaya devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Kapalıçarşı'da altın satan 'yok' denecek kadar az. Binde 5 zarar yazan esnaf kol kesiyor. Çünkü sattığını yerine koyamıyor. Kuyumcu atölyeleri ise kapanmaya başladı. İnsanlar artık takı değil gram, çeyrek alıyorlar" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kapalıçarşı kol kesiyor, atölyeler kapanıyor!
Takip Et

ALEYNA HARMAN / EKONOMİ

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarında yaşanan düşüşü ekonomim.com'a değerlendirdi. Yıldırımtürk, çok sert yükselişler yapan altındaki düşüşü düzeltme olarak nitelendirerek, "Altının düşmesi için jeopolitik olarak ortada bir neden yok. Aksine Fed faiz indirecek, merkez bankaları tahvil satıp altın almaya devam ediyor, Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, ABD Venezuela'ya kara harekatı yapmak için zaman kolluyor. Tüm bunlar altına olan talebi de artırıyor. Bu düşüşü düzeltme olarak açıklayabiliriz. Sert yükselişlerin gazı alındı. Destek oluşturuyor yeni seviyeler için" dedi.

Büyük düşüş beklemek hayal olur

Altının 4380 seviyesini kırmak için üç kez deneme yaptığını ancak bu fiyatı geçemediğini aktaran Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Bu fiyat geçilirse 4500 dolar yolculuğu başlar. Bu rakam da kısa sürede gelebilir. Dünya diken üstündeyken güvenli liman altında büyük bir düşüş beklemek hayal olur" yorumunu yaptı.

Esnaf kol kesiyor!

Kapalıçarşı'da satışların hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Yıldırımtürk, KKM'den ve borsadan çıkan yatırımcıların altına yöneldiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Altın satmaya gelenler 10-50 gram arası satışlar yapıyor. Bunlar da çoğunlukta acil ödemesi olanlar. Almaya gelenler ise kilo kilo alıyor. Yani esnaf daha çok büyük montanlı satışlar yapıyor. Çünkü bu sınırlı düşüş yatırımcılar için fırsat görülüyor. Grama ortalama 5800-5900 TL arası fiyat veriliyor. Makas Kapalıçarşı'da açıldı diyebiliriz. Çünkü kuyumcular sattıklarını yerine koyamıyor, ortalama binde 5 zarar ediliyor. Bir nevi Kapalıçarşı esnafı kol kesiyor. Bu dönemde yapacak başka bir şey de yok."

Atölyeler tek tek kapanıyor

Kuyumcu atölyelerinin tek tek kapanmaya başladığını ve Hindistan, Mısır, Suriye gibi ülkelere yöneldiklerini anlatan Yıldırımtürk, "İnsanlar özel günlerde sevdiklerine takı altın alırdı. Artık özel gün altını dönemi neredeyse kapandı. Herkes yatırım için gram altın alıyor. Bu kuyumcu atölyelerine ciddi şekilde yansıdı. Kirasını dahi çıkarmakta zorlanan altın atölyeleri kapatmaya başladı. Bu gerçekten sektörümüz açısından üzücü bir tablo. Takı satılmayınca iş de olmuyor. Genellikle atölyelerini yurt dışına taşıyorlar. Çok bilindik bölgelerde astronomik bedellerle kiraya verilen kuyumcu atölyeleri boşalıyor. Bazı atölyeler dükkanlarını kapattıktan sonra takılardan kalan altınlarını Kapalıçarşı'ya getirip gram altına çeviriyor. Başka çareleri yok. Kapalıçarşı esnafı da takı satamadığı için zor duruma düşüyor" dedi.

Mevduat faizlerinde düşüş! 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu? İşte oranlarMevduat faizlerinde düşüş! 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu? İşte oranlarEkonomi
Kritik yasa teklifi Meclis'te... Emekli maaşı artacak, BES’te devlet katkısı yüzde 50'ye çıkacakKritik yasa teklifi Meclis'te... Emekli maaşı artacak, BES’te devlet katkısı yüzde 50'ye çıkacakGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 27 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 27 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Çağlayan'da hareketli dakikalar! Silah sesleri duyuldu (Video)Çağlayan'da hareketli dakikalar! Silah sesleri duyuldu (Video)Gündem

 

Altın Haberleri
HSBC'den altın fiyatları için 2026 tahmini
HSBC'den altın fiyatları için 2026 tahmini
Altın, gerilimlerin azalacağı iyimserliğiyle haftaya düşüşle başladı
Altın, gerilimlerin azalacağı iyimserliğiyle haftaya düşüşle başladı
Altın, Fed ve ABD–Çin gelişmelerine odaklandı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın, Fed ve ABD–Çin gelişmelerine odaklandı: İşte güncel satış fiyatları
Altın fiyatlarında 9 hafta sonra ilk! Tablo değişebilir
Altın fiyatlarında 9 hafta sonra ilk!
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
26 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (25 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?