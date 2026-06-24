Kapalıçarşı'da altın 7 ayın en düşük seviyesini gördü

Uluslararası piyasada spot altının ABD dolarının güçlenmesinin etkisiyle 18 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi görmesi, Kapalıçarşı'da da altın fiyatını düşürdü.

Gram altın Kapalıçarşı'da 6.080,50 TL ile 20 Aralık 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Gram altın bu hafta yüzde 3,33, ay başından bu yana ise yüzde 10,3 düştü.

Ons altın bugün 18 Kasım'dan sonra ilk kez 4 bin doların altına inerek şu sıralarda yüzde 3'ün üzerinde kayıpla 3.972 dolardan işlem görüyor.

Ons altında geçen haftaya göre kayıp yüzde 4,4, ay başına göre ise yüzde 11,60, yılbaşına göre ise yüzde 17,6 oranında geriledi.

Gümüş fiyatı da sert düşüşünü devam ettiriyor. Ons gümüş yüzde 5'e yakın düşüşle 58,52 dolardan, gram gümüş yüzde 4,3 düşüşle 88,0639 TL'den işlem görüyor.

ABD dolarının bir kur sepeti karşısındaki değerini gösteren Dolar Endeksi şu sıralarda yüzde 0,28 artışla 101,69 seviyesinden karşılık buluyor.