Kâr satışı altını frenledi: Son beş ayın ilk aylık kazancına hazırlanıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Altın fiyatları, cuma günü yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi ve doların güçlenmesiyle geriledi. Buna karşın, ay boyunca etkili olan güçlü alımlar sayesinde değerli metal, son beş ayın ilk aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 4.076,53 dolara geriledi. Ancak altın, haftalık bazda yüzde 0,6, aylık bazda ise yaklaşık yüzde 1,7 değer kazanma yolunda ilerliyor. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,4 gerileyerek 4.074,20 dolardan işlem gördü.

Uzmandan altın yorumu: 4 bin dolar güçlü destek oldu

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki geri çekilmenin kâr realizasyonu ve ABD dolarındaki toparlanmadan kaynaklandığını belirterek, “Altın bu ay daha güçlü bir performans sergiledi. Özellikle 4 bin dolar seviyesi güçlü bir destek oluşturdu ve düşüşlerde alıcıları cezbetti” dedi.

Dolar toparlandı, altın üzerindeki baskı arttı

ABD doları, perşembe günü Ocak 2023'ten bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetmesinin ardından cuma günü yüzde 0,3 değer kazandı. Doların yeniden güçlenmesi, ABD para birimi cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirerek değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

Fed faizi sabit tuttu, gözler eylül ayına çevrildi

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmedi. Fed Başkanı Kevin Warsh ise bir sonraki faiz kararına ilişkin net bir yönlendirmede bulunmadı. Buna rağmen piyasalarda faiz artırımı beklentileri canlılığını korurken, CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar eylül ayında faiz artışı ihtimalini yüzde 63 olarak fiyatlıyor.

İHA saldırısı süveyş hattında yeni risk alarmı verdi

Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükselirken, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat Limanı'nda iki doğalgaz gemisini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısı, Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştirilen enerji sevkiyatlarının güvenliğine yönelik endişeleri artırdı.

BCA Research: Jeopolitik riskler altını desteklemeyi sürdürecek

BCA Research analistleri, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin uzun vadede etkisini yitirmesini beklediklerini, ancak artan jeopolitik kutuplaşma, küreselleşmedeki yavaşlama ve ABD'nin mali dengesizliklerinin altına yönelik güvenli liman talebini desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 0,8, platin yüzde 1,7 ve paladyum yüzde 0,8 geriledi. Buna karşın platin ve paladyum aylık bazda yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor.