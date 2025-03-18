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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Banka üzerinden alınan altına ek vergi

Bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen altın alım satım işlemleri, döviz alım satım işlemi (kambiyo işlemi) olarak kabul edilecek ve bu işlemlere binde 2 oranında (%0,2) Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) uygulanacak.

Haber Merkezi
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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Banka üzerinden alınan altına ek vergi
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Bankadan yapılan altın işlemlerinde ek vergi alınmaya başlandı.

Karar Resmi Gazete'nin 14 Mart tarihli sayısında yayınlanırken, 17 Mart itibarıyla da resmen uygulanmaya başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 17 Mart 2025 tarihinden itibaren vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek. Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) Kambiyo Muamelesi Vergisi (KMV) alınacak.

Bankalardan da müşterilerine uygulamaya ilişkin bilgi mesajları gönderildi.

Daha önce iptal edilmişti

Kambiyo işlemlerinde vergi oranı 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren binde 1 (yüzde 0,1) olarak uygulanmaya başlamıştı. Mayıs 2020'de bu oran binde 2'ye yükseltmişti.

Danıştay, 28 Mart 2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararını iptal etmişti.

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