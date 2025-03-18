Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Banka üzerinden alınan altına ek vergi

Bankadan yapılan altın işlemlerinde ek vergi alınmaya başlandı.

Karar Resmi Gazete'nin 14 Mart tarihli sayısında yayınlanırken, 17 Mart itibarıyla da resmen uygulanmaya başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 17 Mart 2025 tarihinden itibaren vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek. Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) Kambiyo Muamelesi Vergisi (KMV) alınacak.

Bankalardan da müşterilerine uygulamaya ilişkin bilgi mesajları gönderildi.

Daha önce iptal edilmişti

Kambiyo işlemlerinde vergi oranı 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren binde 1 (yüzde 0,1) olarak uygulanmaya başlamıştı. Mayıs 2020'de bu oran binde 2'ye yükseltmişti.

Danıştay, 28 Mart 2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararını iptal etmişti.