Kritik seviyenin altına inmişti, hafif yükseldi: Altında yükseliş olacak mı?

Altın fiyatları, salı günkü sert düşüşün ardından çarşamba günü hafif yükseliş gösterdi. Yatırımcılar, altının yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesini alım fırsatı olarak görüyor. Piyasaların gözü ise bu hafta açıklanacak ABD özel sektör istihdam verileri ve PMI rakamlarına çevrildi.

Spot altın, yüzde 0,6 artışla ons başına 3 bin 963 dolar seviyesine çıktı. Altın, salı günü doların güçlenmesiyle yüzde 1,5'ten fazla düşerek 30 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 950,40 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altında da yükseliş

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altında da yükseliş görüldü. Gram altın yüzde 0,6'lık yükselişle 5 bin 363 lira seviyesinde seyrediyor.

Fed faiz indirimine devam edecek mi?

ABD Merkez Bankası (Fed), geçen hafta faiz oranlarını düşürmüş, Başkan Jerome Powell ise bu yıl için başka bir faiz indiriminin gelmeyeceğini söylemişti.

CME'nin FedWatch Tool verilerine göre, piyasalar aralık ayında yeni bir faiz indirimi olasılığını yüzde 69 olarak fiyatlıyor. Bu oran Powell'ın açıklamaları öncesinde yüzde 90'ın üzerindeydi.

ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan (BLS) bazı önemli verilerin gecikmesi bekleniyor. Buna rağmen Fed yetkilileri ekonomik görünüm konusunda farklı görüşlerini sürdürürken, aralık toplantısı öncesinde tartışmaların yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

Gözler ADP istihdam ve PMI verilerine çevrildi

Yatırımcıların gözü bu hafta açıklanacak ADP özel sektör istihdam raporu ve ISM imalat dışı PMI verilerine çevrildi. Bu veriler, faiz oranlarının geleceği konusunda ipuçları verebilir.

Faiz oranlarının düşük olduğu ve ekonomik belirsizliğin arttığı dönemlerde getiri sağlamayan altın genellikle daha güçlü performans gösteriyor.

Altın zirveden sonra yüzde 10 düştü

Cnbc-e'de yer alan habere göre altın, 20 Ekim'de ons başına 4 bin 381,21 Dolar ile tarihi zirvesine çıkmıştı. Ancak o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

Öte yandan Çin, Cumartesi günü bazı altın perakendecileri için uzun süredir uyguladığı vergi muafiyetini kaldırarak dünyanın en büyük altın tüketici piyasasında talebi zayıflatabilecek yeni bir adım attı.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş yatay seyirle 47,10 dolar, platin yüzde 0,9 düşüşle 1.521,30 dolar, palladyum ise yüzde 0,5 düşüşle 1.384,51 dolar seviyesinde işlem gördü.