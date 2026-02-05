Küresel altın fonlarına ocak ayında rekor giriş yaşandı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, küresel altın ETF’lerine ocak ayında 18,7 milyar dolar net giriş kaydetti. Tüm bölgelerde girişler görülürken, Asya 9,6 milyar dolar ve Kuzey Amerika 6,8 milyar dolar ile başı çekti.

Altın fiyatının ocak ayında yüzde 14 yükselmesinin desteğiyle, fonların yönettiği varlıklar 669 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ETF’lerin altın varlıkları da 4.145 tonla rekor kırdı.

Piyasa aktivitesi de belirgin şekilde arttı. Ocak ayında altın işlemlerinin günlük ortalama hacmi 623 milyar dolara çıkarak şimdiye kadarki en güçlü aylık seviyeye ulaştı.