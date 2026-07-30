Küresel altın talebi ilk yarıda ulaşılan 380 milyar dolarlık hacmi koruyabilecek mi?

Yılın ikinci çeyreğinde 1.269 ton düzeyinde dengelenen küresel altın talebi, ilk altı aylık periyotta %2'lik sınırlı bir ivmeyle toplamda 2.522 ton seviyesine tırmandı. Finans dünyasında güvenli liman arayışlarının sürdüğü bu dönemde, ilk yarıyıl itibarıyla ulaşılan pazar hacmi 380 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü resmi raporlara taşıdı.

Kurumsal alımlar ve merkez bankası rezervleri tonajı yukarı taşıyor

Küresel para politikalarındaki faiz patikası belirsizlikleri ile jeopolitik risklerin emtia piyasası üzerindeki birikimli baskısı, stratejik varlık yönetiminde fiziki altına olan yönelimi diri tutuyor. Yılın ilk altı ayında talebin %2 artış göstermesi, özellikle gelişmekte olan piyasaların para otoriteleri ile büyük ölçekli yatırım fonlarının portföy çeşitlendirme stratejilerinden doğrudan beslendi. Çeyreklik bazda 1.269 ton seviyesinde yaşanan duraklama, yüksek fiyat seviyelerinin perakende ve mücevherat sektöründeki fiziki alımları kısmen sınırlamasından kaynaklansa da kurumsal blok alımların sürekliliği bu zayıflığı tamamen dengeledi. Finansal sistemdeki kırılganlıklara karşı koruma kalkanı oluşturmak adına atılan bu adımlar, değerli metallerin küresel ölçekte en likit ve güvenli enstrüman olma özelliğini pekiştiriyor.

Yatırımcı iştahı 380 milyar dolarlık pazar hacmini destekliyor

Borsada işlem gören fonların pozisyon değişimleri ile fiziki külçe ve sikke talebi, mali tabloların nakit akış esnekliğini doğrudan şekillendiriyor. İlk yarıda ulaşılan 2.522 tonluk hacmin 380 milyar dolarlık bir parasal büyüklüğe tekabül etmesi, emtia piyasasındaki spekülatif sermaye hareketlerinin ne denli yüksek bir yoğunluğa ulaştığını net biçimde kanıtlıyor. Enflasyonist risklerin hanehalkı harcanabilir gelirleri üzerindeki aşındırıcı etkisinden korunmak isteyen bireysel yatırımcılar ile risk primlerini optimize etmeye çalışan portföy yöneticileri, fiyat dalgalanmalarına rağmen alım yönlü pozisyonlarını korumaya öncelik veriyor.

Rezerv çeşitlendirme stratejileri 380 milyar dolarlık hacmin korunacağını doğruluyor

Mevcut makroekonomik dinamikler ve kurumsal hamleler, yılın ilk yarısında ulaşılan 380 milyar dolarlık devasa finansal büyüklüğün önümüzdeki çeyreklerde de korunma ve hatta genişleme eğilimini sürdüreceğini gösteriyor. Enflasyonist baskıların yapışkan yapısı ve küresel ticaret koridorlarındaki gerilimler, merkez bankalarını rezervlerini dolar dışı varlıklarla çeşitlendirmeye kalıcı olarak zorunlu kılıyor. Yüksek fiyat barajı nedeniyle bireysel perakende ve mücevherat talebinde dönemsel yavaşlamalar meydana gelse bile, para otoritelerinin ve kurumsal fonların gerçekleştirdiği büyük ölçekli blok alımlar bu boşluğu fazlasıyla telafi ediyor. Madencilik üretimindeki fiziksel arz sınırları ve yeni rezerv keşiflerinin maliyet yükleri de göz önünde bulundurulduğunda, talep tarafındaki bu yapısal kararlılık emtia fiyatlarında güçlü bir taban desteği oluşturarak mevcut finansal hacmin aşağı yönlü kırılmasını engelliyor.