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Küresel altın talebi üçüncü çeyrekte rekor kırdı

Küresel altın talebi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 5 artışla 1.313 tona ulaştı ve rekor kırdı.

Haber Merkezi
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Küresel altın talebi üçüncü çeyrekte rekor kırdı
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Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayınlanan "Altın Talep Eğilimleri" üçüncü çeyrek raporuna göre, bu artış çeyrek boyunca bir dizi yeni rekor seviyeye ulaşan altın fiyatına yansıdı. Talebin değeri yıllık yüzde 35 artarak ilk kez 100 milyar ABD dolarını aştı.

Küresel altın ETF girişleri büyümenin önemli bir itici gücü oldu.

Altın takı tüketimi Hindistan'daki güçlü büyümeye rağmen yıllık yüzde 12 düştü. Tüketiciler daha az miktarda satın alsa da altın takı harcamaları arttı; talebin değeri yıllık yüzde 13 artarak 36 milyar ABD dolarının üzerine çıktı.

Merkez bankalarının alım hızı üçüncü çeyrekte yavaşladı ve 186 ton oldu. Ancak yıl başından bu yana alımlar 2022 ile uyumlu ve yaygınlığını sürdürüyor.

Yapay zekâ, teknoloji alanında altın kullanımını desteklemeye devam etti.

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