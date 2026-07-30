Küresel altın talebi yatay kaldı, merkez bankaları alımları hızlandırdı

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Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, merkez bankalarının altın alımları ilk çeyrekteki yavaşlamanın ardından ikinci çeyrekte 289 tona yükselerek son dört yılda görülen güçlü seviyelere geri döndü.

Küresel altın talebi ise tezgâh üstü işlemler dahil ikinci çeyrekte yıllık bazda değişmeyerek 1.269 ton oldu.

Yılın ilk yarısında toplam talep yüzde 2 artışla 2.522 tona yükselirken, talebin parasal değeri 380 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Yatırım fonlarından çıkış sürdü

Külçe ve sikke yatırımları yıllık bazda yatay seyrederek 307 ton olarak gerçekleşti.

Buna karşılık altın destekli borsa yatırım fonlarında ikinci çeyrekte 45 tonluk çıkış yaşandı. Raporda, zayıflayan altın fiyatları ile özellikle Kuzey Amerika'da yükselen enflasyon ve faiz beklentileriyle güçlenen doların fonlardan çıkışlarda etkili olduğu belirtildi.

Yüksek altın fiyatları ve enflasyonist baskılar nedeniyle altın takı talebi ikinci çeyrekte 278 tona gerileyerek pandemi döneminden bu yana en düşük çeyreklik seviyesine indi.

Buna rağmen takı harcamaları yıllık bazda yüzde 14 artışla 40 milyar dolara ulaştı.

Teknoloji sektöründe altın kullanımı ise yapay zekâ kaynaklı talebin tüketici elektroniğindeki zayıflığı dengelemesiyle 80 tona yükseldi.

Altın fiyatı geçen yıla göre yüzde 37 arttı

İkinci çeyrekte LBMA öğleden sonra altın fiyatı ortalama 4.506,29 dolar/ons olarak gerçekleşti.

Bu seviye ilk çeyrekteki rekor ortalamanın yüzde 8 altında kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 daha yüksek oldu.