Küresel belirsizliklerle altında baskı sürüyor

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 655 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 650 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 540 dolardan işlem görüyor.

Yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde küresel piyasalarda altın güne düşüşle başlarken, ons altın dalgalanmalar sonrası 4.538 dolar seviyesine kadar geriledi.

Singapur’da gün ortasında spot altın yüzde 0,7 düşerek ons başına 4.536,52 dolardan işlem gördü. Gümüş yüzde 2 düşüşle 75,80 dolara geriledi. Platin ve paladyum da değer kaybetti.

Belirsizlikler sürüyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıyı bir süreliğine ertelediğini duyurmasına karşın, bölgedeki belirsizlikler sürüyor. Somut bir anlaşmanın henüz sağlanmaması ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması, enflasyon risklerinin küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerindeki baskısının sürmesine neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olduğuna işaret ederek, yurt dışında Euro Bölgesinde ticaret dengesi ve ABD'de bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini belirtti.

Petrol ve tahvil faizleri yükselişi

Petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin tetiklediği enflasyon endişeleri devam ederken, Hazine tahvil getirileri uzun yılların en yüksek seviyelerine yakın seyretti. Bu durum, altının cazibesini azaltırken, Dolar endeksi de yüzde 0,2 yükseldi.

Altın, savaşın ilk günlerinde sert düşerken, enflasyon endişeleri ve parasal gevşeme olasılığıyla gerileme hafiflese de çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 14 oranında değer kaybetti.

Oversea-Chinese Banking Stratejisti Vasu Menon, Orta Doğu'daki durumun yanı sıra petrol fiyatları ve tahvil getirilerindeki belirsizliklerin kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini belirterek "Küresel çapta yaşanan ve önümüzdeki yıllarda hız kazanması beklenen önemli siyasi ve ekonomik değişiklikler göz önüne alındığında, altını küresel belirsizliklere karşı faydalı bir korunma aracı olarak görmeye devam ediyoruz" diye konuştu.