Küresel devlerden altın tahmini: 2026 sonunda bu rakamı görebilir

Altın fiyatları 2025'te büyük bir artış yaşadı. 18 Ağustos'ta 3 bin 333 dolar olan altının onsu, yalnızca iki ay içinde 4.381 dolarla rekor kırdı ve yatırımcısına kısa sürede yüzde 30 kazandırdı. Altında böylesi bir artış en son 1979'da görülmüştü. Daha sonra ise 4.000 dolar civarına geriledi. Ons altın 24 Kasım itibarıyla 4.060 dolar, gram altının fiyatı ise 5.540 TL civarında.

2024'te başlayan altının artış trendi Nisan 2025'ten sonra hız kazandı. Fakat bu kesintisiz olmadı, dönem dönem sert düşüşler de görüldü. Örneğin 21 Ekim'de altın yüzde 6 civarında düştü. Bu, pandemiden beri en sert düşüş oldu.

Altın neden inişli çıkışlı grafik izliyor?

BBC Türkçe'nin haberine göre uzmanlara göre Ekim ayındaki rekorun ardından altın fiyatlarının inişli çıkışlı bir grafik izlemesinin birden fazla nedeni var. Bunlardan biri yatırımcıların kârlarını almak için satış yapması.

Yeni rekorun hemen ardından gelen bu düşüşte, önceki günlerde aşırı alım yapılması da etkili oldu.

Reuters'a konuşan ABD merkezli yatırım danışmanlık şirketi StoneX'ten analist Rhona O'Connell, "Böylesi bir düzeltme gerekliydi fakat küresel belirsizliklerin bu kadar yüksek olduğu dönemlerde bu tür düşüşler büyük ihtimalle yeni alım fırsatı olarak görülür" dedi.

Altının fiyatı 2024'ün başından beri yükselişte

KCM Trade'in Şef Market Analisti Tim Waterer, "Fed'in faiz indirimi rotası değişmedikçe bunlar alım fırsatı olarak görülecektir" diyor.

Ekim ortasında Reuters'a konuşan CPM Group yöneticisi Jeffrey Christian "Önümüzdeki haftalar ve aylar için artış bekliyoruz, kısa süre içinde altının onsu 4.500 dolar olursa şaşırmayız" ifadelerini kullanıyor.

2026 yılında altının beş bin doları görmesinin sürpriz olmayacağını savunan Christian, "Bu senaryo küresel siyasi sorunların artmasına bağlı, fakat gidişat da öyle gözüküyor" diyor.

Standard Chartered ve HSBC tahminleri

2025 genelinde yaşanan artışta jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının alımları, bireysel ve kurumsal yatırımcıların tercihleri ile ABD merkez bankası Fed'in faiz indirimleri etkili oldu.

Madencilik endüstrisi tarafından finanse edilen bir ticaret birliği olan Dünya Altın Konseyi'nin kıdemli piyasa analisti Louise Street, "Bu tür koşullar, altın için mükemmel bir fırtına olarak değerlendirilebilir" diyor.

BBC News Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Cambridge Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Doçent Dr. Özge Öner, "Altın, binlerce yıldır kriz zamanlarında güvenli liman işlevi gören klasik bir değer saklama aracıdır" diyor.

Türkiye'deki altın fiyatlarıysa sadece altının dolara karşı değer kazanmasından değil, Türk lirasının genel olarak değer kaybetmesinden de büyük oranda etkilendi.

Standard Chartered Bank yöneticisi Suki Cooper da "2026'da ons altının fiyat ortalamasının 4.488 dolar olacağını tahmin ediyoruz ve bunu daha da yukarı taşıyabilecek riskler var" diyor.

HSBC de 2025 için ortalama tahminini 100 dolar yukarı çekerken 2026'da 5 bin doların görüleceği tahmininde bulundu.

Bankaların 2026 sonu ons altın/dolar tahminleri