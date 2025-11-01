Küresel devlerden altın tahmini: Ralli bitmedi, yeni zirveler kapıda

Altın fiyatlarında oynaklık sürüyor. Yılbaşından bu yana yaklaşık 53 oranında değer kazanan ons altın geçen hafta geriledi. Bu yükselişin yüzde 31 oranında olan kısmı ise 22 Ağustos’tan 20 Ekim’e kadar oldu.

Altın fiyatlarında öngörüler de gün gün değişiyor. Dev yatırım kurumları, ons altında 2026’da da yükselişin sürmesini beklerken, yıl sonunda altında hedef fiyat tahminleri ne oldu?

BofA, altın ve gümüş fiyat tahminlerini yükseltti

Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini önemli ölçüde artırdı.

Banka, altının 5.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngörürken, gümüş için 65 dolar/ons seviyesini hedefledi.

BofA, 2026 için ortalama altın fiyatını 4.400 dolar/ons ve gümüş fiyatını 56,25 dolar/ons olarak tahmin etti.

HSBC'ye göre altın 2026 başında 5.000 doları görebilir

HSBC Global Investment Research, altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına ortalama 4.600 dolar seviyesinde seyretmesini, fiyatın 2026 başında ise 5.000 dolara kadar yükselme potansiyeli bulunduğunu öngördü.

Banka, kısa vadede bir miktar oynaklık beklediğini ancak risk iştahındaki artışların altına destek sağlayacağını belirtti. Ayrıca, altın ETF’lerine olan ilginin bu yıl güçlü kalmasının, özellikle Çin Merkez Bankası (PBOC) başta olmak üzere Asya merkez bankalarından gelecek talebin belirgin olmasının beklendiği ifade edildi.

HSBC, Hindistan ve Çin gibi piyasalarda artan altın ETF talebinin, yüksek likidite sayesinde yerel hisse senedi alımlarını olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.

Banka, yüksek altın fiyatlarının perakendeci satış hacimlerini ve mağaza trafiğini azaltabileceğini, ancak stok değer kazançlarının kâr marjları üzerindeki olası etkileri dengeleyebileceğini ekledi.

Morgan Stanley

Morgan Stanley, güçlü fiziki talep ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarının 2026 yılının ortalarına kadar ons başına 4.500 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Banka, bu tahminini özellikle borsada işlem gören fonlar (ETF) ve merkez bankalarının devam eden alımlarına dayandırdı.

Morgan Stanley, "Son fiyat hareketleri altını Göreli Güç Endeksi (RSI) açısından aşırı alım bölgesine taşımıştı, ancak son düzeltme bu seviyeyi daha sağlıklı bir noktaya getirdi ve pozisyonlanmayı temizledi" değerlendirmesinde bulundu.

Banka, faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte altın destekli ETF’lere girişlerin sürmesini, merkez bankalarının ise daha yavaş bir tempoda da olsa alımlarına devam etmesini bekliyor. Mücevher talebinin de istikrarlı bir seyir izleyeceği öngörülüyor.

Ancak Morgan Stanley, fiyat oynaklığının artması veya merkez bankalarının rezerv azaltma kararı gibi risklerin altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği konusunda uyardı.

JPMorgan

JPMorgan stratejistleri, yatırımcıların altına olan ilgisinin önümüzdeki üç yıl içinde fiyatları yüzde 110 artırabileceğini öngörüyor. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, yatırımcıların hisse senetlerine karşı korunmak için altına yöneldiğini belirtti.

Stratejistler, altının son sert düşüşünü perakende yatırımcıların değil, vadeli işlem sözleşmelerinde kâr realizasyonu yapan algoritmik fonların tetiklediğini ifade etti. Buna rağmen, yatırımcıların altın ETF’lerine olan ilgisinin “momentumdan ziyade stratejik çeşitlendirme” amacı taşıdığı vurgulandı.

JPMorgan’a göre, bankacılık dışı yatırımcıların altına ayırdığı pay şu anda toplam varlıklarının yüzde 2,6’sına denk geliyor. Eğer yatırımcılar uzun vadeli tahviller yerine altını riskten korunma aracı olarak kullanmaya devam ederse, bu oranın yüzde 4,6’ya çıkabileceği ve fiyatların buna paralel şekilde yaklaşık iki kat artabileceği hesaplanıyor.

Stratejistler, hisse senetleri, tahviller ve nakit varlıkların önümüzdeki üç yılda yıllık 7 trilyon dolar büyümesini beklerken, hisse senedi paylarının da dot-com dönemi zirvesi olan yüzde 54,6’ya ulaşabileceğini öngörüyor.

Goldman Sachs

Goldman Sachs da altın için 2026 sonu fiyat hedefini ons başına 4.900 dolar olarak koruyor ve merkez bankaları ile kurumsal yatırımcı talebinden kaynaklanan yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirtiyor.

Societe Generale

Societe Generale, ons altın fiyatının 2026 sonuna kadar 5.000 dolara ulaşmasını bekliyor.