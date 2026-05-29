Küresel merkez bankaları rezervlerini 244 ton altınla güçlendirdi

Dünya Altın Konseyi (WGC) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, küresel altın rezervlerinde 8.133,5 ton ile Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada yer alıyor. ABD'nin bu stoku 2000'li yılların başından beri neredeyse hiç değişmedi. En büyük ilk 10 çeyrek rezerv sahibi ülke, dünyadaki resmi altın stoklarının yaklaşık yüzde 70'ini elinde bulunduruyor. ABD ve Avrupa ülkeleri bu toplam rezervin yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor.

Altın rezervinde Doğu-Batı ayrışması

Forbes'in haberine göre, Batı ve Doğu ekonomileri arasında rezerv stratejilerinde ciddi farklılıklar görülüyor. ABD ve Almanya toplam rezervlerinin yaklaşık yüzde 69'unu altında tutarken, Çin'de bu oran yüzde 9, Japonya'da ise yüzde 5 seviyesinde kalıyor. ABD'nin elindeki stokun piyasa değeri, Mayıs 2026 itibarıyla ons başına 4.450 dolar üzerinden hesaplandığında 1,16 trilyon dolara ulaşıyor. Bu durum, devlet bilançolarındaki en büyük gerçekleşmemiş kazançlardan birini oluşturuyor.

2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla en çok resmi altın rezervine sahip ilk 10 ülke şu şekilde sıralandı:

Fiziki altına yönelimde Rusya yaptırımları ve Polonya etkisi



Batılı hükümetlerin 2022 yılında Rusya'ya ait 300 milyar dolarlık rezervi dondurması, merkez bankalarını fiziki altına yöneltti. Merkez bankaları 2022'de 1.082 ton, 2023'te ise 1.037 ton net alım gerçekleştirdi. 2026 yılının ilk çeyreğinde yapılan 244 tonluk net alım da beş yıllık çeyreklik ortalamanın üzerinde seyretti.

Polonya, 2026 yılının ilk çeyreğinde 31 ton alım yaparak toplam rezervini 582 tona yükseltti ve dönem lideri oldu. Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapiński, ülkesinin NATO'nun doğu kanadında yer aldığını belirterek Varşova'da tutulan altına hiçbir dış gücün dokunamayacağını ifade etti. Polonya, Ocak 2026'da resmi altın rezerv hedefini 700 ton olarak belirledi.

Aynı dönemde Özbekistan 25 ton alım yaparak altın rezervini 416 tona çıkardı. Bu miktar, ülkenin toplam dış rezervlerinin yüzde 87'sine denk geliyor. Çin ise ilk çeyrekte resmi rezervlerine 7 ton ekleyerek alım serisini 17 aya taşıdı. Resmi rezervi 2.313 ton olan Çin'in, devlet kurumları üzerinden yaptığı kayıt dışı işlemlerle gerçek stokunun bu miktarın iki ila üç katı olduğu tahmin ediliyor. Hindistan ise para birimi oynaklığını yönetmek için 880 tonluk rezervini kullanıyor.